Авіабомба в житловий будинок: у Рубіжному знову “позаштатний” удар окупантів

У тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області зафіксовано черговий інцидент із падінням російської авіабомби на житлову забудову. За попередніми даними, боєприпас влучив безпосередньо у багатоповерховий будинок.

В окупованому Рубіжному російська авіабомба впала на житловий будинок

Як повідомляють "Коментарі", про це заявив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Що відомо про удар

За словами голови обласної військової адміністрації, російські військові здійснили удар авіабомбою по житловому сектору.

Окупаційні структури заявляють, що це був нібито “неконтрольований скид” боєприпасу з літака.

Втім, подібні інциденти вже не є поодинокими.

Масштаби руйнувань

За наявною інформацією, авіабомба впала на дах будинку та пробила одразу п’ять поверхів.

Це свідчить про надзвичайну потужність боєприпасу та високий рівень загрози для мирного населення.

Інформація про постраждалих

Спочатку повідомлялося, що жертв немає.

Згодом у місцевих джерелах з’явилася інформація про щонайменше одну поранену жінку.

Офіційні окупаційні органи ситуацію практично не коментують.

Це вже не вперше

За словами очільника області, подібні “випадкові” скиди траплялися щонайменше двічі у 2024 році.

Тоді окупаційна влада перекривала місто під приводом евакуації та проводила так звані “фільтраційні заходи”.

Інформація про можливі жертви тоді також не розголошувалася.

Що кажуть місцеві

У місцевих чатах повідомляють, що на будинок могла впасти авіабомба типу ФАБ.

За попередніми даними, боєприпас не здетонував, що могло врятувати десятки життів.

Контекст

Рубіжне перебуває під тимчасовою окупацією і регулярно зазнає ризиків через використання важкого озброєння.

Подібні інциденти вкотре піднімають питання безпеки цивільного населення на окупованих територіях.

