РФ вгатить по Україні 40 ракетами і 500 дронами: названо міста та цілі удару

За повідомленнями моніторингових джерел, Росія завершила підготовку до ймовірної хвилі масованих ракетно-дронових атак. За оцінками, противник може мати у готовності приблизно 500–600 безпілотників, до десяти стратегічних бомбардувальників типу Ту та близько 40 ракет різних класів. Громадянам радять заздалегідь подбати про базові речі безпеки — зокрема мати запас води та заряджені пристрої.

У ході останньої розвідувальної активності ворог, за даними спостережень, приділяв підвищену увагу низці регіонів України. Серед них — Київ та окремі райони столиці, зокрема Лук’янівка, Нивки, Дарниця, Деснянський район, Оболонь і Жуляни. Також фіксувалася активність у Київській області: Глеваха, Васильків, Наливайківка, Біла Церква та Трипілля.

Окремо відзначається зацікавленість Чернігівською областю, включно зі Славутичем, Новозаводським районом та Ніжином. На заході країни увага спостерігалася у Львівській області — в районі Залізничного району Львова та Дрогобича. У Рівненській області згадується місто Рівне.На півдні також фіксувалися розвідувальні дії в Одеській області — зокрема в районі Лиманчика-2, Рені, Ізмаїла та Шкільного. Крім того, у переліку потенційно відстежуваних напрямків згадуються Кривий Ріг, Кременчук, Первомайськ і Павлоград.

Водночас підкреслюється, що перелічені регіони не є прямими цілями ударів. Йдеться лише про території, де ворог посилив розвідувальну активність. Точне прогнозування місць можливих атак залишається неможливим, тому ситуація потребує постійного моніторингу та дотримання правил безпеки.



