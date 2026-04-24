Война с Россией РФ уготовит по Украине 40 ракетами и 500 дронами: названы города и целые удары
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ уготовит по Украине 40 ракетами и 500 дронами: названы города и целые удары

В настоящее время отмечается массированный запуск шахедов для истощения украинского ПВО

24 апреля 2026, 15:20
Клименко Елена

По сообщениям мониторинговых источников, Россия завершила подготовку к вероятной волне массированных ракетно-дроновых атак. По оценкам, противник может иметь в готовности около 500–600 беспилотников, до десяти стратегических бомбардировщиков типа Ту и около 40 ракет разных классов. Гражданам советуют заранее позаботиться о базовых вещах безопасности — в частности, иметь запас воды и заряженные устройства.

РФ уготовит по Украине 40 ракетами и 500 дронами: названы города и целые удары

В ходе последней разведывательной активности враг, по данным наблюдений, уделял повышенное внимание ряду регионов Украины. Среди них – Киев и отдельные районы столицы, в частности Лукьяновка, Нивки, Дарница, Деснянский район, Оболонь и Жуляны. Также фиксировалась активность в Киевской области: Глеваха, Васильков, Наливайковка, Белая Церковь и Триполье.

Отдельно отмечается заинтересованность Черниговской областью, включая Славутич, Новозаводский район и Нежин. На западе страны внимание наблюдалось во Львовской области – в районе Железнодорожного района Львова и Дрогобыча. В Ровенской области упоминается город Ровно. На юге также фиксировались разведывательные действия в Одесской области — в частности, в районе Лиманчика-2, Рени, Измаила и Школьного. Кроме того, в списке потенциально отслеживаемых направлений упоминаются Кривой Рог, Кременчуг, Первомайск и Павлоград.  

В то же время подчеркивается, что перечисленные регионы не являются прямыми целями ударов. Речь идет только о территориях, где враг усилил разведывательную активность. Точное прогнозирование мест возможных атак остается невозможным, поэтому ситуация нуждается в постоянном мониторинге и соблюдении правил безопасности.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия пока не демонстрирует готовности к завершению войны, однако ее экономическая уязвимость, в частности зависимость от нефтеотрасли, может стать фактором, который изменит ситуацию. По мнению журналиста Виталия Портникова, в Кремле продолжают рассчитывать, что затягивание боевых действий постепенно истощит Украину и приведет к ее ослаблению.



