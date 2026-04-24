Авиабомба в жилой дом: в Рубежном снова "внештатный" удар окупантов

В временно оккупированном Рубежном Луганской области зафиксирован очередной инцидент с падением российской авиабомбы на жилую застройку. По предварительным данным, боеприпас попал прямо в многоэтажный дом.

В оккупированном Рубежном российская авиабомба упала на жилой дом

Как сообщают " Комментарии ", об этом заявил глава Луганской ОВА Алексей Харченко.

Что известно об ударе

По словам главы областной военной администрации, российские военные нанесли удар авиабомбой по жилому сектору.

Оккупационные структуры заявляют, что это был якобы "неконтролируемый сброс" боеприпаса с самолета.

Впрочем, подобные инциденты уже не единичны.

Масштабы разрушений

По имеющейся информации, авиабомба упала на крышу дома и пробила сразу пять этажей.

Это свидетельствует о чрезвычайной мощности боеприпаса и высоком уровне угрозы мирному населению.

Информация о пострадавших

Первоначально сообщалось, что жертв нет.

Впоследствии в местных источниках появилась информация о по меньшей мере одной раненой женщине.

Официальные оккупационные органы ситуацию практически не комментируют.

Это уже не в первый раз

По словам главы области, подобные "случайные" сбросы случались по меньшей мере дважды в 2024 году.

Тогда оккупационные власти перекрывали город под предлогом эвакуации и проводили так называемые "фильтрационные мероприятия".

Информация о возможных жертвах тогда тоже не разглашалась.

Что говорят местные

В местных чатах сообщают, что на здание могла упасть авиабомба типа ФАБ.

По предварительным данным, боеприпас не сдетонировал, что могло спасти десятки жизней.

Контекст

Рубежное находится под временной оккупацией и регулярно подвергается рискам из-за использования тяжелого вооружения.

Подобные инциденты еще раз поднимают вопросы безопасности гражданского населения на оккупированных территориях.

