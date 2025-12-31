Палала важлива нафтобаза: СБУ завдала нового удару по РФ

Вранці 31 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України завдали нового удару по важливому об’єкту в РФ.

У Ярославській області РФ горіла нафтобаза. Фото: скріншот

Уражено нафтобазу "Темп" у Рибінську Ярославської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбі.

В СБУ зазначили, що Нафтобаза у Рибінську входить до системи росрезерву та призначена для зберігання великих обсягів пального.

На опублікованих у мережі відеокадрах видно, що після влучань безпілотників СБУ на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

"СБУ з хірургічною точністю продовжує обрізати ланцюги постачання російських нафтопродуктів як за кордон, так і для військ, які атакують Україну. Ця системна робота триватиме і у 2026 році", — зазначило джерело в СБУ.

У спецслужбі нагадали, що місто Рибінськ є великим транзитним і логістичним вузлом Росії. А сама нафтобаза "Темп" – це важлива ланка у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні РФ.

Як повідомляв портал "Коментарі", у ніч на 28 грудня підрозділи Сили оборони України провели масштабну операцію зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії, уразивши одразу кілька стратегічно важливих об’єктів окупантів. Однією з головних цілей став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Зафіксовано влучання ударних безпілотників по території підприємства, після чого на заводі спалахнула пожежа.

Крім удару по НПЗ, українські сили успішно уразили низку інших важливих військових об’єктів противника. Зокрема, було знищено місце зберігання та технічного обслуговування безекіпажних катерів у районі Чорноморського на тимчасово окупованій території Криму. Також під удар потрапив ремонтний підрозділ 1435-го мотострілецького полку РФ поблизу Антрацита на Луганщині, понтонна переправа неподалік Ніконорівки та склад зберігання ударних безпілотників типу "Шахед" у Макіївці на Донеччині.