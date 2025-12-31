Пылала важная нефтебаза: СБУ нанесла новый удар по РФ

Утром 31 декабря дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины нанесли новый удар по важному объекту в РФ.

В Ярославской области РФ горела нефтебаза. Фото: скриншот

Поражена нефтебаза "Темп" в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбе.

В СБУ отметили, что Нефтебаза в Рыбинске входит в систему росрезерва и предназначена для хранения больших объемов горючего.

На опубликованных в сети видеокадрах видно, что после попадания беспилотников СБУ на объекте вспыхнул масштабный пожар.

"СБУ с хирургической точностью продолжает обрезать цепи поставок российских нефтепродуктов как за рубеж, так и для атакующих Украину войск. Эта системная работа будет продолжаться и в 2026 году", — отметил источник в СБУ.

В спецслужбе напомнили, что город Рыбинск является крупным транзитным и логистическим узлом России. Сама нефтебаза "Темп" – это важное звено в хранении и распределении нефтепродуктов в северо-восточном регионе РФ.

Как сообщал портал "Комментарии", в ночь на 28 декабря подразделения Силы обороны Украины провели масштабную операцию по снижению военно-экономического потенциала России, поразив несколько стратегически важных объектов оккупантов. Одной из главных целей стал Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Зафиксировано попадание ударных беспилотников по территории предприятия, после чего на заводе вспыхнул пожар.

Помимо удара по НПЗ украинские силы успешно поразили ряд других важных военных объектов противника. В частности, было уничтожено место хранения и технического обслуживания безэкипажных катеров в районе Черноморского на временно оккупированной территории Крыма. Также под удар попало ремонтное подразделение 1435-го мотострелкового полка РФ вблизи Антрацита на Луганщине, понтонная переправа неподалеку от Никоновки и склад хранения ударных беспилотников типа "Шахед" в Макеевке Донецкой области.