Пакт Молотова-Ріббентроп у новій обгортці: про що насправді змовилися РФ та США

Як передає портал "Коментарі", оглядач Bloomberg Марк Чемпіон провів паралель між ситуацією в Європі перед Другою світовою війною та нинішніми ініціативами США та Росії щодо завершення війни в Україні. За його словами, запропонований американо-російський план нагадує про те, як великі держави у минулому ухвалювали рішення, ігноруючи інтереси менших країн. Чемпіон порівняв нинішній підхід із пактом Молотова — Ріббентропа 1939 року, який відкрив шлях до вторгнення Німеччини до Польщі.

Журналіст зазначає, що адміністрація Дональда Трампа прагне не так до миру для України, як до перезапуску відносин з Москвою за рахунок Києва та європейських союзників. Публікація 28 пунктів передбачуваної американсько-російської пропозиції, на його думку, остаточно підтверджує цей курс.

На цьому тлі перед європейськими лідерами постає питання: чи здатна Європа самостійно протистояти тиску Росії, Китаю і навіть США. Чемпіон вважає, що Євросоюз не готовий до ролі військового геополітичного гравця. ЄС створювався як проект, покликаний запобігти війнам між членами блоку, а не вести боротьбу із зовнішніми погрозами. Його історія, наголошує автор, усипана провалами у сфері колективної безпеки, а ключова відповідальність давно перейшла до НАТО.

Експерти, опитані Bloomberg, зазначають, що вимога жорсткої сили до ЄС не відповідає його природі. Однак Європі доведеться адаптуватись, інакше вона ризикує зіткнутися з новим поділом сфер впливу. Чемпіон вважає, що рішенням може стати перенесення силової дипломатії за межі ЄС – у структури НАТО чи спеціальні коаліції держав.

На його думку, перші кроки вже помітні: наприклад, ініціативи Великобританії щодо створення регіональних силових об'єднань та формування коаліцій для підтримки України. Автор робить висновок, що перед Європою стоїть виклик — зберегти внутрішній світ і одночасно навчитися захищати свої інтереси зовні.

