Пакт Молотова-Риббентроп в новой обертке: о чем на самом деле сговорились РФ и США

Как передает портал "Комментарии", обозреватель Bloomberg Марк Чемпион провёл параллель между ситуацией в Европе перед Второй мировой войной и нынешними инициативами США и России по завершению войны в Украине. По его словам, предложенный американо-российский план напоминает о том, как крупные державы в прошлом принимали решения, игнорируя интересы меньших стран. Чемпион сравнил нынешний подход с пактом Молотова — Риббентропа 1939 года, который открыл путь к вторжению Германии в Польшу.

Журналист отмечает, что администрация Дональда Трампа стремится не столько к миру для Украины, сколько к перезапуску отношений с Москвой за счёт Киева и европейских союзников. Публикация 28 пунктов предполагаемого американо-российского предложения, по его мнению, окончательно подтверждает этот курс.

На этом фоне перед европейскими лидерами встаёт вопрос: способна ли Европа самостоятельно противостоять давлению со стороны России, Китая и даже США. Чемпион считает, что Евросоюз не готов к роли военного геополитического игрока. ЕС создавался как проект, призванный предотвратить войны между членами блока, а не вести борьбу с внешними угрозами. Его история, подчёркивает автор, усыпана провалами в сфере коллективной безопасности, а ключевая ответственность давно перешла к НАТО.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, отмечают, что требование "жёсткой силы" к ЕС не соответствует его природе. Однако Европе придётся адаптироваться, иначе она рискует столкнуться с новым разделением сфер влияния. Чемпион считает, что решением может стать перенос силовой дипломатии за рамки ЕС – в структуры НАТО или в специальные коалиции государств.

По его мнению, первые шаги уже заметны: например, инициативы Великобритании по созданию региональных силовых объединений и формирование коалиций для поддержки Украины. Автор заключает, что перед Европой стоит вызов — сохранить внутренний мир и одновременно научиться защищать свои интересы вовне.

