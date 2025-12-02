С 2022-го все кардинально изменилось: теперь США уже заставляют Украину капитулировать

В декабре 2022-го президента Украины Зеленского встречали в Конгрессе США с овациями и стоя. Тогда это был триумфальный визит. Обложки мировых изданий. Уважение и почёт. Неимоверный уровень поддержки в мире и в Украине. Обещания мировых лидеров помогать Украине "столько, сколько нужно будет для победы". В 2025-ом все кардинально изменилось. Грустное лицо замминистра МИД Кислицы на переговорах с делегацией США о принуждении Украины к фактической капитуляции. Коррупционный скандал в Украине. США прекратили финансовую и военную помощь Украине. об этом рассказывает эксперт-международник Илия Куса.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Представители команды Трампа "за кулисами" обсуждают сделки с рф на сотни миллиардов долларов. Единственная преграда – нежелание Зеленского и украинского народа отдавать свои земли без боя и соглашаться на унизительно условия "мира" без гарантий безопасности. Всего три года прошло, а насколько сильно изменилось отношение к Украине и лично Зеленскому. Очень просто все списать на Трампа. Крайне сложно признать свои просчеты и отсутствие стратегии ведения войны "на истощение" с противником, многократно превосходящим в ресурсах", – отметил эксперт.

Он отмечает, мы почему-то все вдруг решили, что нас все ждут в Европе и НАТО, хотя это никто и никогда не обещал. Если посмотреть на историю "без фильтров" и "розовых очков", все самые богатые государства становилось таковыми во многом за счёт ресурсов и пороков элит более бедных и менее развитых народов.

"Наивности, милосердию и благотворительности практически нет места в мировой политике. Как и в реальной жизни. Она основана на эгоизме, жестокости и прагматизме. Realpolitik без прекрас. Усвоим эти уроки – появится шанс на лучшее будущее. Не усвоим – все повторится вновь и возможно с худшими последствиями. А хуже может быть всегда и это тоже аксиома жизни. Это называется "взросление", – отметил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп выразил определенный оптимизм относительно переговоров между представителями США и Украины, состоявшихся в воскресенье во Флориде, заявив о "хороших шансах" относительно "мирного соглашения", однако добавив и о "некоторых сложных проблемах" в Украине, связанных с коррупцией. Свое заявление американский лидер сделал на борту самолета Air Force One во время общения с журналистами.



