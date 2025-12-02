С 2022-го все кардинально изменилось: теперь США уже заставляют Украину капитулировать

Рубрики
Кравцев Сергей
В декабре 2022-го президента Украины Зеленского встречали в Конгрессе США с овациями и стоя. Тогда это был триумфальный визит. Обложки мировых изданий. Уважение и почёт. Неимоверный уровень поддержки в мире и в Украине. Обещания мировых лидеров помогать Украине "столько, сколько нужно будет для победы". В 2025-ом все кардинально изменилось. Грустное лицо замминистра МИД Кислицы на переговорах с делегацией США о принуждении Украины к фактической капитуляции. Коррупционный скандал в Украине. США прекратили финансовую и военную помощь Украине. об этом рассказывает эксперт-международник Илия Куса.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Он отмечает, мы почему-то все вдруг решили, что нас все ждут в Европе и НАТО, хотя это никто и никогда не обещал. Если посмотреть на историю "без фильтров" и "розовых очков", все самые богатые государства становилось таковыми во многом за счёт ресурсов и пороков элит более бедных и менее развитых народов.
