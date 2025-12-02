Із 2022-го все кардинально змінилося: тепер США вже змушують Україну капітулювати

У грудні 2022-го президента України Зеленського зустрічали у Конгресі США з оваціями та стоячи. Тоді це був тріумфальний візит. Обкладинки світових видань. Повага та шана. Неймовірний рівень підтримки у світі та в Україні. Обіцянки світових лідерів допомагатимуть Україні "стільки, скільки потрібно буде для перемоги". 2025-го все кардинально змінилося. Сумна особа заступника міністра МЗС Кислиці на переговорах із делегацією США про примус України до фактичної капітуляції. Корупційний скандал в Україні США припинили фінансову та військову допомогу Україні. Про це розповідає експерт-міжнародник Ілля Куса.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Представники команди Трампа "за лаштунками" обговорюють угоди з Росії на сотні мільярдів доларів. Єдина перепона – небажання Зеленського та українського народу віддавати свої землі без бою та погоджуватися на принизливі умови "світу" без гарантій безпеки. Усього три роки минуло, а наскільки сильно змінилося ставлення до України та особисто Зеленського. Дуже просто все списати на Трамп. Вкрай складно визнати свої прорахунки та відсутність стратегії ведення війни "на виснаження" із противником, який багаторазово перевершує в ресурсах", – зазначив експерт.

Він зазначає, ми чомусь всі раптом вирішили, що на нас усі чекають у Європі та НАТО, хоча це ніхто і ніколи не обіцяв. Якщо подивитися на історію "без фільтрів" і "рожевих окулярів", всі найбагатші держави ставали такими багато в чому за рахунок ресурсів та вад еліт бідніших і менш розвинених народів.

"Наївності, милосердя та благодійності практично немає місця у світовій політиці. Як і у реальному житті. Вона заснована на егоїзмі, жорстокості та прагматизмі. Реальнаполітика без прекрасна. Засвоїмо ці уроки – з'явиться шанс на найкраще майбутнє. Не засвоїмо — все повториться знову і можливо з гіршими наслідками. А гірше може бути завжди, і це теж аксіома життя. Це називається "дорослішання", – зазначив експерт.

