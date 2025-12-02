Із 2022-го все кардинально змінилося: тепер США вже змушують Україну капітулювати

Рубрики
Кравцев Сергей
У грудні 2022-го президента України Зеленського зустрічали у Конгресі США з оваціями та стоячи. Тоді це був тріумфальний візит. Обкладинки світових видань. Повага та шана. Неймовірний рівень підтримки у світі та в Україні. Обіцянки світових лідерів допомагатимуть Україні "стільки, скільки потрібно буде для перемоги". 2025-го все кардинально змінилося. Сумна особа заступника міністра МЗС Кислиці на переговорах із делегацією США про примус України до фактичної капітуляції. Корупційний скандал в Україні США припинили фінансову та військову допомогу Україні. Про це розповідає експерт-міжнародник Ілля Куса.
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Він зазначає, ми чомусь всі раптом вирішили, що на нас усі чекають у Європі та НАТО, хоча це ніхто і ніколи не обіцяв. Якщо подивитися на історію "без фільтрів" і "рожевих окулярів", всі найбагатші держави ставали такими багато в чому за рахунок ресурсів та вад еліт бідніших і менш розвинених народів.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп висловив певний оптимізм щодо переговорів між представниками США та України, що відбулися в неділю у Флориді, заявивши про "хороші шанси" щодо "мирної угоди", однак додавши і про "деякі складні проблеми" в Україні. Свою заяву американський лідер зробив на борту літака Air Force One під час спілкування із журналістами.