Падіння режиму Путіна вже неминуче: на Заході приголомшили сценарієм фіаско диктатора

Російський президент Володимир Путін може зіткнутися з серйозною загрозою для своєї влади в найближчі роки. Таку оцінку у колонці для Forbes висловив політичний оглядач Мелік Кайлан, який вважає, що сукупність військових, економічних і внутрішньополітичних проблем поступово послаблює позиції Кремля.

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На думку автора, одним із ключових чинників є систематичні удари українських безпілотників по військовій та логістичній інфраструктурі Росії. Кайлан стверджує, що окупований Крим уже відчуває труднощі із забезпеченням пальним, а важливе значення для постачання зберігає Керченський міст. Посилаючись на власні джерела в українській розвідці, він припускає можливість нових атак на цей маршрут, однак зазначається, що незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Оглядач наголошує, що для авторитарної системи влади критичне значення має не лише ситуація на фронті, а й громадська думка. Якщо російська влада більше не зможе приховувати масштаби проблем, це, на його переконання, може суттєво підірвати довіру до керівництва країни.

Серед ознак внутрішньої напруги Кайлан називає арешт російського військового блогера Олександра Луніна після критики командування. На його думку, подібні історії свідчать про зростання нервозності всередині системи та нагадують події, пов'язані із заколотом Євгена Пригожина.

Портал "Коментарі" вже писав, що у найближчі дні існує ймовірність нових масованих повітряних атак Росії по території України, зокрема по Києву та області. Про це повідомляють моніторингові ресурси, які припускають, що ворог може застосувати велику кількість ударних безпілотників, а також ракети різних типів, серед яких Х-101, "Іскандер-М", "Циркон" і "Калібр".