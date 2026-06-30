Падение режима Путина уже неизбежно: на Западе ошеломили сценарием фиаско диктатора

Российский президент Владимир Путин может столкнуться с серьезной угрозой своей власти в ближайшие годы. Такую оценку в колонке Forbes высказал политический обозреватель Мелик Кайлан, который считает, что совокупность военных, экономических и внутриполитических проблем постепенно ослабляет позиции Кремля.

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По мнению автора, одним из ключевых факторов есть систематические удары украинских беспилотников по военной и логистической инфраструктуре России. Кайлан утверждает, что оккупированный Крым уже испытывает трудности с обеспечением горючим, а важное значение для снабжения сохраняет Керченский мост. Ссылаясь на свои источники в украинской разведке, он предполагает возможность новых атак на этот маршрут, однако отмечается, что независимого подтверждения этой информации нет.

Обозреватель отмечает, что для авторитарной системы власти критическое значение имеет не только ситуация на фронте, но и общественное мнение. Если российские власти больше не смогут скрывать масштабы проблем, это, по его убеждению, может существенно подорвать доверие к руководству страны.

Среди признаков внутренних напряжений Кайлан называет арест российского военного блогера Александра Лунина после критики командования. По его мнению, подобные истории свидетельствуют о растущей нервозности внутри системы и напоминают события, связанные с мятежом Евгения Пригожина.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ближайшие дни существует вероятность новых массированных воздушных атак России по территории Украины, в частности по Киеву и области. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы, предполагающие, что враг может применить большое количество ударных беспилотников, а также ракеты разных типов, среди которых Х-101, "Искандер-М", "Циркон" и "Калибр".