Падіння цих двох міст - лише питання часу: озвучено вкрай тривожний прогноз для фронту

Відхід українських військ з позицій поблизу Покровська та Мирнограда на Донеччині може стати лише питанням часу. Таку оцінку дав військовий експерт Михайло Жирохов в ефірі Radio NV, зазначивши, що події розвивалися прогнозовано.

За словами Жирохова, активний тиск російських сил, які мають чисельну перевагу у 8–10 разів, рано чи пізно змусив би українські підрозділи перегрупуватися або відступити на вигідніші позиції за межами цих міст. Таким чином, потенційна втрата Покровська та Мирнограда була питанням часу. В експерта немає сумнівів, що чисельна перевага ворога стала ключовим чинником запеклих боїв за ці населені пункти.

Окрім цього, Жирохов відзначив і погодні умови, які сприяли просуванню російських сил. Тумани, яких на Донбасі не було кілька останніх років, а також тепла погода в грудні дозволили ворогу ефективно використовувати бронетехніку та перекидати значну кількість особового складу, збільшуючи тиск на українські позиції.

Водночас військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов, співзасновник громадської ініціативи "Права справа", зазначив стратегічну привабливість Покровська для російських військ. Він пояснив, що контроль над містом відкриває для РФ шлях до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, а захоплення Покровська може призвести до наступного наступу на Костянтинівку.

Аналітик додав, що у випадку успішного просування, російські сили будуть намагатися прорватися до Слов’янсько-Краматорської агломерації, що робить регіон ключовим у стратегічному плануванні.

