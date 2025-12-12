Падение этих двух городов – только вопрос времени: озвучен крайне тревожный прогноз для фронта

Уход украинских войск с позиций вблизи Покровска и Мирнограда Донецкой области может стать лишь вопросом времени. Такую оценку дал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV, отметив, что события развивались прогнозируемо.

Фото: скриншот

По словам Жирохова, активное давление российских сил, имеющих численное преимущество в 8–10 раз, рано или поздно заставило бы украинские подразделения перегруппироваться или отступить на более выгодные позиции за пределами этих городов. Таким образом, потенциальная потеря Покровска и Мирнограда была вопросом времени. У эксперта нет сомнений, что численное преимущество врага стало ключевым фактором упорных боев за эти населенные пункты.

Кроме того, Жирохов отметил и погодные условия, способствовавшие продвижению российских сил. Туманы, которых в Донбассе не было несколько последних лет, а также теплая погода в декабре позволили врагу эффективно использовать бронетехнику и опрокидывать значительное количество личного состава, увеличивая давление на украинские позиции.

В то же время, военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев, соучредитель общественной инициативы "Правое дело", отметил стратегическую привлекательность Покровска для российских войск. Он пояснил, что контроль над городом открывает для РФ путь к административным границам Днепропетровской области, а захват Покровска может привести к следующему наступлению на Константиновку.

Аналитик добавил, что в случае успешного продвижения российские силы будут пытаться прорваться к Славянско-Краматорской агломерации, что делает регион ключевым в стратегическом планировании.

