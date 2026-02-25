logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією П'ять років війни: у США відповіли, чи досяг Путін хоча б однієї із заявлених цілей
commentss НОВИНИ Всі новини

П'ять років війни: у США відповіли, чи досяг Путін хоча б однієї із заявлених цілей

Замість «Києва за три дні» - затяжний конфлікт, посилена армія України та розширення НАТО

25 лютого 2026, 07:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну набирає п'ятого року без виконання ключових завдань, які Кремль ставив у лютому 2022-го. Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті.

П'ять років війни: у США відповіли, чи досяг Путін хоча б однієї із заявлених цілей

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Чотири роки тому Володимир Путін сподівався захопити Київ за лічені дні, проте спроба стрімкого кидка провалилася. Російським військам також не вдалося взяти Харків, повністю окупувати Донецьку, Запорізьку та Херсонську області, а також просунутися до Миколаєва та Одеси. Навіть чотири регіони, які Москва оголосила "приєднаними" у 2022 році, досі не перебувають під її повним контролем.

Однією із заявлених цілей була так звана "денацифікація" — фактично зміна влади у Києві на проросійську. Однак Україна зберегла демократичну систему і продовжує дотримуватись власної Конституції та законодавства.

Провалилася і мета “демілітаризації”. Сьогодні Збройні сили України – одні з найбільших та найбільш боєздатних у Європі, які поступаються за масштабом лише російській армії. Більше того, Київ активно ділиться здобутим бойовим досвідом із західними партнерами.

Вимоги Москви до НАТО – зупинити розширення та відмовитися від розміщення озброєнь у нових країнах-членах – призвели до протилежного ефекту: до Альянсу приєдналися Фінляндія та Швеція. Європа консолідувалась навколо підтримки України, створивши навіть "коаліцію охочих" для майбутніх гарантій безпеки.

Таким чином, через чотири роки Кремль стикається не з капітуляцією Києва, а з Україною, що зміцнилася, і згуртованішим Заходом.

Читайте також на порталі "Коментарі" – п'ятий рік війни розпочинається не за планом Кремля: в Інституті вивчення війни розповіли, що сталося.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-24-2026/
Теги:

Новини

Всі новини