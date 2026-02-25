logo

Война с Россией Пять лет войны: в США ответили, достиг ли Путин хотя бы одной из заявленных целей
Пять лет войны: в США ответили, достиг ли Путин хотя бы одной из заявленных целей

Вместо «Киева за три дня» - затяжной конфликт, усиленная армия Украины и расширение НАТО

25 февраля 2026, 07:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Полномасштабное вторжение России в Украину вступает в пятый год без выполнения ключевых задач, которые Кремль ставил в феврале 2022-го. К такому выводу приходит Институт изучения войны (ISW) в новом отчёте.

Пять лет войны: в США ответили, достиг ли Путин хотя бы одной из заявленных целей

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Четыре года назад Владимир Путин рассчитывал захватить Киев за считанные дни, однако попытка стремительного броска провалилась. Российским войскам также не удалось взять Харьков, полностью оккупировать Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также продвинуться к Николаеву и Одессе. Даже четыре региона, которые Москва объявила "присоединёнными" в 2022 году, до сих пор не находятся под её полным контролем.

Одной из заявленных целей была так называемая "денацификация" — фактически смена власти в Киеве на пророссийскую. Однако Украина сохранила демократическую систему и продолжает придерживаться собственной Конституции и законодательства.

Провалилась и цель "демилитаризации". Сегодня Вооружённые силы Украины – одни из крупнейших и наиболее боеспособных в Европе, уступающие по масштабу лишь российской армии. Более того, Киев активно делится полученным боевым опытом с западными партнёрами.

Требования Москвы к НАТО – остановить расширение и отказаться от размещения вооружений в новых странах-членах – привели к противоположному эффекту: к Альянсу присоединились Финляндия и Швеция. Европа консолидировалась вокруг поддержки Украины, создав даже "коалицию желающих" для будущих гарантий безопасности.

Таким образом, спустя четыре года Кремль сталкивается не с капитуляцией Киева, а с укрепившейся Украиной и более сплочённым Западом.

Читайте также на портале "Комментарии" — пятый год войны начинается не по плану Кремля: в Институте изучения войны рассказали, что произошло.




Читайте Comments.ua в Google News
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-24-2026/
