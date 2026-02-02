Озвучено тривожну заяву про нові удари РФ і роботу ППО: що задумали росіяни

Росія не припиняє свої систематичні атаки на Україну, зокрема на енергетичну інфраструктуру, навіть незважаючи на те, що більшість засобів повітряного нападу, зокрема дрони та ракети, збиваються силами протиповітряної оборони (ППО). За словами полковника Юрія Ігната, начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України, навіть незважаючи на високий рівень перехоплення (до 80%), ті 20% ворожих ракет і дронів, які все ж таки долітають до своїх цілей, наносять значні руйнування.

Фото: з відкритих джерел

Ігнат зазначає, що головною метою агресора залишається знищення енергетичних об'єктів України, що є особливо важливим у зимовий період. Російська тактика полягає в тому, щоб залишити українців без тепла, світла та води, аби вплинути на моральний стан населення та створити нестерпні умови для життя. Відзначено, що в результаті таких атак страждають не лише військові об'єкти, як стверджує ворог, а й цивільні, зокрема, найбільш вразливі категорії населення, такі як діти, пенсіонери та малозабезпечені сім'ї, які не можуть дозволити собі дорогі генератори чи автономні джерела живлення.

Російські війська використовують різноманітні види ракет, включаючи балістичні, які зазвичай важче збити через їхню високу швидкість та траєкторію польоту. Ігнат наголошує, що застосування балістичних ракет значно зросло в 2025 році, і їх збивання можливе тільки за допомогою системи Patriot. Однак навіть при такій потужній системі протиповітряної оборони, частина ракет усе ж долітає до своїх цілей. Прикладом цього є атака 13 січня, коли російські війська випустили 18 балістичних ракет, які вражали не лише Київ, а й інші об'єкти в Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

Ігнат звернув увагу, що коли ворог атакує Київ та Київську область, іноді випускається десятки ракет різних типів та до п’ятисот дронів, що створює надзвичайно складні умови для захисту міста. Незважаючи на високий рівень захисту, значна кількість ракет і дронів все одно проникає в цілі, завдаючи серйозних руйнувань критичній інфраструктурі, таким як ТЕЦ та інші стратегічно важливі об'єкти.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч з 1 на 2 лютого 2026 року Росія здійснила масовану атаку на Україну за допомогою дронів. Черкаська область стала однією з постраждалих від ворожих ударів.