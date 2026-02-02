Озвучено тревожное заявление о новых ударах РФ и работе ПВО: что задумали россияне

Россия не прекращает свои систематические атаки на Украину, в частности, на энергетическую инфраструктуру, даже несмотря на то, что большинство средств воздушного нападения, в частности дроны и ракеты, сбиваются силами противовоздушной обороны (ПВО). По словам полковника Юрия Игната, начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, даже несмотря на высокий уровень перехвата (до 80%), те 20% вражеских ракет и дронов, которые все-таки долетают до своих целей, наносят значительные разрушения.

Фото: из открытых источников

Игнат отмечает, что главной целью агрессора остается уничтожение энергетических объектов Украины, что особенно важно в зимний период. Российская тактика состоит в том, чтобы оставить украинцев без тепла, света и воды, чтобы повлиять на моральное состояние населения и создать невыносимые условия для жизни. Отмечено, что в результате таких атак страдают не только военные объекты, как утверждает враг, но и гражданские, в частности наиболее уязвимые категории населения, такие как дети, пенсионеры и малообеспеченные семьи, которые не могут позволить себе дорогие генераторы или автономные источники питания.

Российские войска используют различные виды ракет, включая баллистические, которые обычно труднее сбить из-за высокой скорости и траектории полета. Игнат отмечает, что применение баллистических ракет значительно возросло в 2025 году, и их сбивание возможно только с помощью системы Patriot. Однако даже при такой мощной системе противовоздушной обороны часть ракет все же долетает до своих целей. Примером этого является атака 13 января, когда российские войска выпустили 18 баллистических ракет, поражавших не только Киев, но и другие объекты в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Игнат обратил внимание, что когда враг атакует Киев и Киевскую область, иногда выпускается десятки ракет разных типов и до пятисот дронов, что создает сложнейшие условия для защиты города. Несмотря на высокий уровень защиты, значительное количество ракет и дронов все равно проникает в цели, нанося серьезные разрушения критической инфраструктуре, таким как ТЭЦ и другие стратегически важные объекты.

