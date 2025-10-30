logo_ukra

Озвучено страшні наслідки масованого обстрілу РФ України: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Озвучено страшні наслідки масованого обстрілу РФ України: що відомо

Через масовану ракетно-дронову атаку на енергетичні об’єкти в Україні у більшості регіонів запроваджено аварійні відключення електроенергії.

30 жовтня 2025, 08:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

Вночі 30 жовтня російська армія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши ракети та дрони. Внаслідок атаки більшість регіонів країни були змушені перейти на аварійні відключення електроенергії, повідомили в Укренерго. За даними компанії, екстрені заходи застосовувалися, щоб мінімізувати ризики для стабільності енергосистеми та уникнути масштабних аварій.

Озвучено страшні наслідки масованого обстрілу РФ України: що відомо

Фото: з відкритих джерел

Особливо постраждали Київська, Дніпропетровська області та столиця, де застосували негайні відключення. Пізніше у ряді регіонів аварійні відключення замінили погодинними графіками: електропостачання обмежується з 8:00 до 19:00 у межах однієї-двох черг. Такий підхід дозволяє частково підтримувати роботу важливої інфраструктури та забезпечити базові потреби населення, одночасно проводячи ремонтні роботи.

Міністр енергетики України Світлана Гринчук наголосила, що усі ремонтні бригади та рятувальні служби готові одразу розпочати відновлювальні роботи, щойно безпекова ситуація дозволить доступ до пошкоджених об’єктів. Вона додала, що електропостачання буде відновлено в максимально короткі терміни, а також буде проведено оцінку збитків та координацію заходів для стабілізації енергосистеми.

 Портал "Коментарі" вже писав, що старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Олександр Коляндр повідомив Sky News, що лише санкцій недостатньо, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну в Україні. Він додав, що Україні необхідна не тільки фінансова та політична підтримка через санкції, а й "більше озброєнь, більше підтримки і більше гарантій", щоб зберегти свою незалежність і безпеку.



