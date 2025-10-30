Озвучено страшні наслідки масованого обстрілу РФ України: що відомо

Вночі 30 жовтня російська армія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши ракети та дрони. Внаслідок атаки більшість регіонів країни були змушені перейти на аварійні відключення електроенергії, повідомили в Укренерго. За даними компанії, екстрені заходи застосовувалися, щоб мінімізувати ризики для стабільності енергосистеми та уникнути масштабних аварій.

Фото: з відкритих джерел

Особливо постраждали Київська, Дніпропетровська області та столиця, де застосували негайні відключення. Пізніше у ряді регіонів аварійні відключення замінили погодинними графіками: електропостачання обмежується з 8:00 до 19:00 у межах однієї-двох черг. Такий підхід дозволяє частково підтримувати роботу важливої інфраструктури та забезпечити базові потреби населення, одночасно проводячи ремонтні роботи.

Міністр енергетики України Світлана Гринчук наголосила, що усі ремонтні бригади та рятувальні служби готові одразу розпочати відновлювальні роботи, щойно безпекова ситуація дозволить доступ до пошкоджених об’єктів. Вона додала, що електропостачання буде відновлено в максимально короткі терміни, а також буде проведено оцінку збитків та координацію заходів для стабілізації енергосистеми.

