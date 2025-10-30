Озвучены страшные последствия массированного обстрела РФ: что известно

Ночью 30 октября российская армия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, применив ракеты и дроны. В результате атаки большинство регионов страны были вынуждены перейти на аварийные отключения электроэнергии, сообщили в Укрэнерго. По данным компании, экстренные меры предпринимались, чтобы минимизировать риски для стабильности энергосистемы и избежать масштабных аварий.

Фото: из открытых источников

Особо пострадали Киевская, Днепропетровская области и столица, где применили немедленные отключения. Позже в ряде регионов аварийные отключения заменили почасовыми графиками: электроснабжение ограничивается с 8:00 до 19:00 в пределах одной-двух очередей. Такой подход позволяет частично поддерживать работу важной инфраструктуры и обеспечить базовые потребности населения, одновременно производя ремонтные работы.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подчеркнула, что все ремонтные бригады и спасательные службы готовы сразу начать восстановительные работы, как только ситуация безопасна позволит доступ к поврежденным объектам. Она добавила, что электроснабжение будет возобновлено в максимально короткие сроки, а также будет проведена оценка убытков и координация мер по стабилизации энергосистемы.

