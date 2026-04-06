Озвучено критичні дані: проблема з особовим складом

В Україні проблема мобілізації загострюється на тлі значної кількості ухилянтів і випадків дезертирства. За озвученими даними, йдеться про близько 2 мільйонів осіб, які уникають служби, та приблизно 290 тисяч дезертирів.

Кількість ухилянтів та дезертирів в Україні

Про це повідомляє The Independent із посиланням на заяву міністра оборони Михайла Федорова.

На тлі тривалої війни та активізації бойових дій питання комплектування армії стає одним із ключових викликів для держави.

Попри це, Україна вже четвертий рік стримує російську агресію та поступово переходить до формату війни на виснаження. За оцінками, втрати російських військ значно перевищують українські, приблизно у співвідношенні 1 до 8.

Водночас характер війни змінився: служба все частіше сприймається як надзвичайно ризикована, що впливає на мотивацію громадян.

Серед основних причин ухилення називають відсутність чітких ротацій, нерівномірний підхід до призову та недовіру до системи. Частина людей не готова йти до війська через сімейні обставини або страх за власне здоров’я, інші — через інформацію про корупцію та зловживання.

У той же час військовослужбовці на передовій часто тривалий час залишаються без заміни, що призводить до виснаження особового складу.

Експерти зазначають, що ресурсів для тривалої оборони у країни достатньо, однак ключовими проблемами залишаються ефективне управління та мотивація.

На їхню думку, покращення підготовки, якісне командування та прозорі правила служби можуть суттєво змінити ситуацію та підвищити готовність громадян долучатися до війська.

