В Украине проблема мобилизации накаляется на фоне значительного количества уклоняющихся и случаев дезертирства. По озвученным данным, речь идет о около 2 миллионах человек, которые избегают службы, и около 290 тысяч дезертиров.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова.

На фоне продолжительной войны и активизации боевых действий вопрос комплектования армии становится одним из ключевых вызовов для государства.

Тем не менее, Украина уже четвертый год сдерживает российскую агрессию и постепенно переходит к формату войны на истощение. По оценкам, потери русских войск значительно превышают украинские, примерно в соотношении 1 к 8.

В то же время характер войны изменился: служба все чаще воспринимается как очень рискованная, что влияет на мотивацию граждан.

Среди основных причин уклонения называют отсутствие четких ротаций, неравномерный подход к призыву и недоверие к системе. Часть людей не готова идти в армию из-за семейных обстоятельств или страха за собственное здоровье, другие — из-за информации о коррупции и злоупотреблениях.

В то же время военнослужащие на передовой часто длительное время остаются без замены, что приводит к истощению личного состава.

Эксперты отмечают, что ресурсов для длительной обороны у страны достаточно, однако ключевыми проблемами остаются эффективное управление и мотивация.

По их мнению, улучшение подготовки, качественное командование и прозрачные правила службы могут существенно изменить ситуацию и повысить готовность граждан вступать в армию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия разворачивает на территории Беларуси по меньшей мере четыре пункта управления дальнобойными беспилотниками, что может существенно изменить характер атак по Украине.