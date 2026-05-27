logo_ukra

BTC/USD

74904

ETH/USD

2059.56

USD/UAH

44.3

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Озвучена нова страшна загроза для Києва з Білорусі: і це не наступ
commentss НОВИНИ Всі новини

Озвучена нова страшна загроза для Києва з Білорусі: і це не наступ

Чому Путіну важлива допомога Лукашенка у війні проти України: військовий експерт Жданов

27 травня 2026, 15:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Загроза з Білорусі для України не нова — і хоча поки не фіксується підготовка ворога до нового наступу, ймовірні повітряні атаки. І щодо цього, швидше за все, Лукашенко дав згоду.  

Озвучена нова страшна загроза для Києва з Білорусі: і це не наступ

Загроза з Білорусі. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Олег Жданов розповів про нові загрози для України з огляду на можливі домовленості російського лідера Володимира Путіна зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком. 

За словами експерта, Лукашенко таки пообіцяв Путіну участь у війні — навіть почав проводити певні мобілізаційні заходи.  

"Зараз з'явилася новина, що Путін домовився з Лукашенком про новий коридор для ударів по Україні. Вкрай необхідний окупантам повітряний простір Білорусі для того, щоб розширити географію одночасного заходу дронів та ракет на нашу столицю", — розповів Жданов.

Експерт пояснив, що Росії доводиться пускати ударні дрони та ракет частково в обхід міста, щоб зайти в різних боків одночасно. Цей час дозволяє українським силам ППО збити та подавити частину повітряних цілей.  

“Для того, щоб одночасно заходити з різних напрямків та максимально розосередити наші мобільні вогневі групи та засоби ППО, треба заходити з кількох напрямків. Ось що й прагне Москва від Мінська. І начебто Лукашенко дав згоду на відкриття свого повітряного простору чи створення коридору у своєму повітряному просторі для атак ворожих дронів на нашу країну”, — зазначив Жданов. 

За його словами, тут має проявити політичну волю керівництво України. Адже навіть президент України Володимир Зеленський нещодавно попереджав Лукашенка про наслідки втягування Білорусі у війну проти України. 

“Думаю, якщо хоч один дрон залетить через повітряний простір Білорусі, треба завдати удару по території Білорусі, знову ж таки по нафтопереробних заводах. Тому що, без прямої відповіді від нашої країни, у нас будуть проблеми в плані зальоту ворожих засобів повітряного нападу на наш повітряний простір”, — пояснив експерт. 

При цьому, за словами Жданова, залишається надія, що Лукашенко не пропустити дрони РФ, а тільки обіцятиме.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли можливий ризик наступу на Київ з Білорусі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=-iK4Ekytrhk
Теги:

Новини

Всі новини