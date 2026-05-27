Озвучена нова страшна загроза для Києва з Білорусі: і це не наступ

Кречмаровская Наталия
Загроза з Білорусі для України не нова — і хоча поки не фіксується підготовка ворога до нового наступу, ймовірні повітряні атаки. І щодо цього, швидше за все, Лукашенко дав згоду.
Загроза з Білорусі. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Олег Жданов розповів про нові загрози для України з огляду на можливі домовленості російського лідера Володимира Путіна зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком.
За словами експерта, Лукашенко таки пообіцяв Путіну участь у війні — навіть почав проводити певні мобілізаційні заходи.
Експерт пояснив, що Росії доводиться пускати ударні дрони та ракет частково в обхід міста, щоб зайти в різних боків одночасно. Цей час дозволяє українським силам ППО збити та подавити частину повітряних цілей.
За його словами, тут має проявити політичну волю керівництво України. Адже навіть президент України Володимир Зеленський нещодавно попереджав Лукашенка про наслідки втягування Білорусі у війну проти України.
При цьому, за словами Жданова, залишається надія, що Лукашенко не пропустити дрони РФ, а тільки обіцятиме.
