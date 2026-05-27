Озвучена новая страшная угроза для Киева из Беларуси: и это не наступление

Кречмаровская Наталия
Угроза из Беларуси для Украины не нова — и хотя пока не фиксируется подготовка врага к новому наступлению, вероятны воздушные атаки. И на этот счет, скорее всего, Лукашенко дал согласие.
Угроза из Беларуси.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал о новых угрозах для Украины, учитывая возможные договоренности российского лидера Владимира Путина со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
По словам эксперта, Лукашенко пообещал Путину участие в войне — даже начал проводить определенные мобилизационные мероприятия.
Эксперт объяснил, что России приходится пускать ударные дроны и ракет частично в обход города, чтобы зайти в разные стороны одновременно. Это время позволяет украинским силам ПВО сбить и подавить часть воздушных целей.
По его словам, здесь должно проявить политическую свободу руководство Украины. Ведь даже президент Украины Владимир Зеленский недавно предупреждал Лукашенко о последствиях втягивания Беларуси в войну против Украины.
При этом, по словам Жданова, остается надежда, что Лукашенко не пропустит дроны РФ, а будет только обещать.
