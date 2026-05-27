Озвучена новая страшная угроза для Киева из Беларуси: и это не наступление

Угроза из Беларуси для Украины не нова — и хотя пока не фиксируется подготовка врага к новому наступлению, вероятны воздушные атаки. И на этот счет, скорее всего, Лукашенко дал согласие.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о новых угрозах для Украины, учитывая возможные договоренности российского лидера Владимира Путина со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По словам эксперта, Лукашенко пообещал Путину участие в войне — даже начал проводить определенные мобилизационные мероприятия.

"Сейчас появилась новость, что Путин договорился с Лукашенко о новом коридоре для ударов по Украине. Крайне необходимое оккупантам воздушное пространство Беларуси для того, чтобы расширить географию одновременного захода дронов и ракет на нашу столицу", — рассказал Жданов.

Эксперт объяснил, что России приходится пускать ударные дроны и ракет частично в обход города, чтобы зайти в разные стороны одновременно. Это время позволяет украинским силам ПВО сбить и подавить часть воздушных целей.

"Для того, чтобы одновременно заходить по разным направлениям и максимально рассредоточить наши мобильные огневые группы и средства ПВО, нужно заходить по нескольким направлениям. Вот что и стремится Москва от Минска. И как будто Лукашенко дал согласие на открытие своего воздушного пространства или создание коридора в своем воздушном пространстве для атак вражеских дронов на нашу страну”, — отметил Жданов.

По его словам, здесь должно проявить политическую свободу руководство Украины. Ведь даже президент Украины Владимир Зеленский недавно предупреждал Лукашенко о последствиях втягивания Беларуси в войну против Украины.

"Думаю, если хоть один дрон залетит через воздушное пространство Беларуси, нужно нанести удар по территории Беларуси, опять же по нефтеперерабатывающим заводам. Потому что, без прямого ответа от нашей страны, у нас будут проблемы в плане залета вражеских средств воздушного нападения на наше воздушное пространство", — пояснил эксперт.

При этом, по словам Жданова, остается надежда, что Лукашенко не пропустит дроны РФ, а будет только обещать.

