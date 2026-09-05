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«Оточили 2 тисячі військових»: Росія заявила про великий успіх під Харковом

Російські джерела повідомили про нібито завершене оточення українських сил на північному сході регіону. ISW та українські військові вказують на відсутність підтверджень

5 вересня 2026, 09:02
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Кравцев Сергей

Російські джерела поширили заяви про нібито оточення близько двох тисяч українських військовослужбовців на північному сході Харківської області. Однак підтверджень цієї інформації не з'явилося. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Оточили 2 тисячі військових»: Росія заявила про великий успіх під Харковом

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

3 вересня російське Міністерство оборони заявило про захоплення Василівки, Благодатного та Довжанки. Пізніше російська сторона повідомила також про взяття Слизнева та заявила про повне оточення українського угруповання чисельністю близько 2 тисяч осіб.

Ці повідомлення активно розповсюджували російські військові блогери 3 та 4 вересня. При цьому, зазначають аналітики, російські джерела не представили візуальних матеріалів, які б підтвердили створення такого масштабного "котла". Понад те, деякі провоєнні автори самі закликали дочекатися додаткових підтверджень.

Український 16-й армійський корпус відкинув заяви про захоплення зазначених населених пунктів та заявив, що російські війська не оточували українські підрозділи у зоні відповідальності корпусу.

В ISW також звернули увагу на ширший контекст таких заяв. Аналітики вважають, що російське керівництво неодноразово використовувало повідомлення про масштабні успіхи на фронті у рамках інформаційного тиску. Серед прикладів — нещодавня заява Володимира Путіна про нібито оточення п'яти тисяч українських військовослужбовців біля Оскольського водосховища, яка також не отримала достатнього підтвердження.

За оцінкою ISW, заяви про "оточення" можуть бути частиною спроби створити враження стрімкого просування російської армії та ослаблення української оборони. Поки що дані про велике оточення ЗСУ під Харковом залишаються непідтвердженими.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-4-2026/
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