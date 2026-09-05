«Окружили 2 тысячи военных»: Россия заявила о крупном успехе под Харьковом

Российские источники распространили заявления о якобы окружении около 2 тысяч украинских военнослужащих на северо-востоке Харьковской области. Однако подтверждений этой информации не появилось. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

3 сентября российское Министерство обороны заявило о захвате Васильевки, Благодатного и Довжанки. Позже российская сторона сообщила также о взятии Слизнево и заявила о полном окружении украинской группировки численностью около 2 тысяч человек.

Эти сообщения активно распространяли российские военные блогеры 3 и 4 сентября. При этом, отмечают аналитики, российские источники не представили визуальных материалов, которые могли бы подтвердить создание такого масштабного "котла". Более того, некоторые провоенные авторы сами призывали дождаться дополнительных подтверждений.

Украинский 16-й армейский корпус отверг заявления о захвате указанных населенных пунктов и заявил, что российские войска не окружали украинские подразделения в зоне ответственности корпуса.

В ISW также обратили внимание на более широкий контекст подобных заявлений. Аналитики считают, что российское руководство неоднократно использовало сообщения о масштабных успехах на фронте в рамках информационного давления. Среди примеров — недавнее заявление Владимира Путина о якобы окружении пяти тысяч украинских военнослужащих у Оскольского водохранилища, которое также не получило достаточного подтверждения.

По оценке ISW, заявления об "окружении" могут быть частью попытки создать впечатление стремительного продвижения российской армии и ослабления украинской обороны. Пока же данные о крупном окружении ВСУ под Харьковом остаются неподтвержденными.

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