«Ото захистили Донбас»: росіяни у відчаї від наслідків «СВО»

Ткачова Марія
У російському Бєлгороді місцеві жителі дедалі частіше відкрито говорять про наслідки війни, яку ще нещодавно багато хто підтримував.
Росіяни в Бєлгороді про війну в Україні
На оприлюднених відео мешканці міста емоційно реагують на ситуацію, яка склалася в регіоні. Люди прямо ставлять під сумнів наративи російської влади про "захист Донбасу" і визнають, що війна фактично повернулася до них.
"Ото захистили Донбас. Защита Донбасса вже 4 года буде. А подивись, шо над нами делают — це вообще ужас тихий. Прямо людей уничтожают заживо", — говорить один із місцевих жителів.
За словами людей, ситуація у місті стала небезпечною і непередбачуваною. Особливий страх викликають нічні польоти безпілотників, які мешканці чують над будинками.
"Ночью ж над нами “Баба-яга” летала… і гуде, і гуде над домами… страшне", — розповідають бєлгородці.
Жителі також скаржаться на погіршення умов життя — перебої з електрикою та теплом, постійне напруження і відчуття небезпеки.
Фактично, те, що раніше здавалося далеким фронтом, тепер стало частиною їхньої повсякденної реальності.
Ситуація демонструє, що наслідки війни дедалі більше відчуває на собі цивільне населення Росії, особливо у прикордонних регіонах.
Водночас такі настрої свідчать про поступове руйнування пропагандистських ілюзій серед частини російського суспільства, яке стикається з реальністю війни вже не з екранів, а у власних містах.