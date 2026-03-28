«Ото захистили Донбас»: росіяни у відчаї від наслідків «СВО»

У російському Бєлгороді місцеві жителі дедалі частіше відкрито говорять про наслідки війни, яку ще нещодавно багато хто підтримував.

На оприлюднених відео мешканці міста емоційно реагують на ситуацію, яка склалася в регіоні. Люди прямо ставлять під сумнів наративи російської влади про "захист Донбасу" і визнають, що війна фактично повернулася до них.

"Ото захистили Донбас. Защита Донбасса вже 4 года буде. А подивись, шо над нами делают — це вообще ужас тихий. Прямо людей уничтожают заживо", — говорить один із місцевих жителів.

За словами людей, ситуація у місті стала небезпечною і непередбачуваною. Особливий страх викликають нічні польоти безпілотників, які мешканці чують над будинками.

"Ночью ж над нами “Баба-яга” летала… і гуде, і гуде над домами… страшне", — розповідають бєлгородці.

Жителі також скаржаться на погіршення умов життя — перебої з електрикою та теплом, постійне напруження і відчуття небезпеки.

Фактично, те, що раніше здавалося далеким фронтом, тепер стало частиною їхньої повсякденної реальності.

Ситуація демонструє, що наслідки війни дедалі більше відчуває на собі цивільне населення Росії, особливо у прикордонних регіонах.

Водночас такі настрої свідчать про поступове руйнування пропагандистських ілюзій серед частини російського суспільства, яке стикається з реальністю війни вже не з екранів, а у власних містах.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російській Астрахані правоохоронці заявили про викриття організованої групи, яка, за даними слідства, заробляла на відправці людей на війну проти України.

За інформацією російських джерел, учасники схеми шукали представників соціально незахищених верств населення, яких змушували або схиляли до підписання контрактів із російською армією. Зазначається, що людей могли незаконно утримувати та направляти до найбільш небезпечних ділянок фронту.

