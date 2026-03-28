«Ото защитили Донбасс»: россияне в отчаянии от последствий «СВО»

В российском Белгороде местные жители все чаще открыто говорят о последствиях войны, которую еще недавно многие поддерживали.

Россияне в Белгороде о войне в Украине

На обнародованные видео жители города эмоционально реагируют на ситуацию, которая сложилась в регионе. Люди прямо ставят под сомнение нарративы российских властей о "защите Донбасса" и признают, что война фактически вернулась к ним.

"Вот защитили Донбасс. Защита Донбасса уже 4 года будет. А посмотри, что над нами делают — это вообще ужас тихий. Прямо людей уничтожают живьем", — говорит один из местных жителей.

По словам людей, ситуация в городе стала опасной и непредсказуемой. Особый страх вызывают ночные полеты беспилотников, жители слышат над домами.

"Ночью же над нами Баба-яга летала… и гудит, и гудит над домами… страшное", — рассказывают белгородцы.

Жители также жалуются на ухудшение условий жизни – перебои с электричеством и теплом, постоянное напряжение и чувство опасности.

Фактически то, что раньше казалось дальним фронтом, теперь стало частью их повседневной реальности.

Ситуация демонстрирует, что последствия войны все больше испытывают гражданское население России, особенно в приграничных регионах.

В то же время, такие настроения свидетельствуют о постепенном разрушении пропагандистских иллюзий среди части российского общества, которое сталкивается с реальностью войны уже не с экранов, а в собственных городах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российской Астрахани правоохранители заявили о разоблачении организованной группы, которая, по данным следствия, зарабатывала на отправке людей на войну против Украины.

По информации российских источников, участники схемы искали представителей социально незащищенных слоев населения, заставлявших или склонявших к подписанию контрактов с российской армией. Отмечается, что людей могли незаконно содержать и направлять в наиболее опасные участки фронта.

