«Ото защитили Донбасс»: россияне в отчаянии от последствий «СВО»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В российском Белгороде местные жители все чаще открыто говорят о последствиях войны, которую еще недавно многие поддерживали.
Россияне в Белгороде о войне в Украине
На обнародованные видео жители города эмоционально реагируют на ситуацию, которая сложилась в регионе. Люди прямо ставят под сомнение нарративы российских властей о "защите Донбасса" и признают, что война фактически вернулась к ним.
"Вот защитили Донбасс. Защита Донбасса уже 4 года будет. А посмотри, что над нами делают — это вообще ужас тихий. Прямо людей уничтожают живьем", — говорит один из местных жителей.
По словам людей, ситуация в городе стала опасной и непредсказуемой. Особый страх вызывают ночные полеты беспилотников, жители слышат над домами.
"Ночью же над нами Баба-яга летала… и гудит, и гудит над домами… страшное", — рассказывают белгородцы.
Жители также жалуются на ухудшение условий жизни – перебои с электричеством и теплом, постоянное напряжение и чувство опасности.
Фактически то, что раньше казалось дальним фронтом, теперь стало частью их повседневной реальности.
Ситуация демонстрирует, что последствия войны все больше испытывают гражданское население России, особенно в приграничных регионах.
В то же время, такие настроения свидетельствуют о постепенном разрушении пропагандистских иллюзий среди части российского общества, которое сталкивается с реальностью войны уже не с экранов, а в собственных городах.