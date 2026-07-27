

















Волонтерка та керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська заявила, що Україна ризикує втратити унікальний шанс отримати сучасну систему управління військом, засновану на цифрових даних. На її думку, саме такий підхід міг би суттєво скоротити втрати особового складу та підвищити ефективність бойових підрозділів.

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Берлінська зазначила, що найбільшою проблемою залишається ухвалення рішень на основі недостовірної інформації. За її словами, якщо командування отримує хибні дані про ситуацію на фронті, це призводить до неправильних наказів і людських втрат.

"Якщо брешуть про те, що ця посадка наша, а насправді вона вже давно не наша, назад ідуть відповідні рішення. У результаті люди гинуть", — наголосила вона.

На думку експертки, саме цифровізація управління бойовими діями могла б змінити ситуацію. Вона нагадала, що Михайло Федоров намагався створити систему, яка дозволяла б оцінювати ефективність підрозділів і командирів на основі об'єктивних показників, а не суб'єктивних звітів.

"Михайло Федоров був величезним шансом створити систему, де ми опираємося на дані, оцінюємо ефективність кожного підрозділу і кожного командира", — сказала Берлінська.

Вона навела як приклад успішних командирів, які отримали можливість реалізувати свої ідеї завдяки довірі командування. Водночас, за її словами, багато здібних військових так і залишаються на нижчих посадах, тоді як менш ефективні керівники продовжують ухвалювати рішення.

Берлінська вважає, що повернення Федорова до реалізації концепції технологічної модернізації армії стало б правильним кроком.

"Я вважаю, що це було б наймудріше рішення. Це унікальний історичний шанс. Якщо ми його втратимо, заплатимо за це життями і здоров'ям сотень тисяч людей", — заявила вона.

За словами волонтерки, мова не про пошук "рятівника", а про необхідність залучати управлінців, які здатні швидко впроваджувати сучасні технології, ухвалювати нестандартні рішення та будувати армію майбутнього.

Портал "Коментарі" вже писав, що заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що західні області України нібито можуть перейти Польщі, Угорщині та Румунії, є частиною цілеспрямованої інформаційної кампанії Кремля. Таку оцінку дав генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, коментуючи останні висловлювання очільника РФ.