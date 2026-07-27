

















Волонтер и руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила , что Украина рискует потерять уникальный шанс получить современную систему управления войском, основанную на цифровых данных. По ее мнению, именно такой подход мог бы существенно сократить потери личного состава и повысить эффективность боевых подразделений.

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Берлинская отметила, что самой большой проблемой остается принятие решений на основе недостоверной информации. По ее словам, если командование получает ложные данные о ситуации на фронте, это приводит к неправильным приказам и человеческим потерям.

"Если врут о том, что эта посадка наша, а на самом деле она уже давно не наша, обратно идут соответствующие решения. В результате люди гибнут", — подчеркнула она.

По мнению эксперта, именно цифровизация управления боевыми действиями могла бы изменить ситуацию. Она напомнила, что Михаил Федоров пытался создать систему, позволяющую оценивать эффективность подразделений и командиров на основе объективных показателей, а не субъективных отчетов.

"Михаил Федоров был огромным шансом создать систему, где мы опираемся на данные, оцениваем эффективность каждого подразделения и каждого командира", — сказала Берлинская.

Она привела в пример успешных командиров, которые получили возможность реализовать свои идеи благодаря доверию командования. В то же время, по ее словам, многие способные военные так и остаются на низших должностях, в то время как менее эффективные руководители продолжают принимать решения.

Берлинская считает, что возвращение Федорова в реализацию концепции технологической модернизации армии стало бы правильным шагом.

"Я считаю, что это было бы мудрейшее решение. Это уникальный исторический шанс. Если мы его потеряем, заплатим за это жизнями и здоровьем сотен тысяч людей", — заявила она.

По словам волонтера, речь не о поиске "спасителя", а о необходимости привлекать управленцев, способных быстро внедрять современные технологии, принимать нестандартные решения и строить армию будущего.

Портал "Комментарии" уже писал , что заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что западные области Украины якобы могут перейти Польше, Венгрии и Румынии, являются частью целенаправленной информационной кампании Кремля. Такую оценку дал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, комментируя последние высказывания главы РФ.