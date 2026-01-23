Остання спроба закінчити війну в Україні: на Заході розповіли, що зіграло важливу роль

Сполучені Штати відновили активні дипломатичні зусилля у переговорах між Україною та Росією, намагаючись компенсувати втрачений темп після кризи навколо Гренландії, яка на певний час відсунула українське питання на другий план. Про це повідомляє Politico.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Рішення президента США Дональда Трампа провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським видання розцінює як сигнал про повернення Білого дому до ідеї пошуку шляхів завершення війни. В Україні та серед її союзників сподіваються, що новий раунд переговорів здатен принести більш відчутний результат, однак журналісти зазначають: ознак того, що Москва змінила свою позицію, наразі немає.

Литовський депутат Зигімантас Павіліоніс наголосив, що найефективніша відповідь на російські загрози – це поразка РФ саме в Україні. За його словами, фронт в Україні є спільною лінією оборони для всього Заходу.

Водночас навіть можливий вихід із гренландської кризи залишив по собі серйозні наслідки. Європейські чиновники, спілкуючись з Politico анонімно, визнають зростання розчарування та сумнівів щодо надійності США як партнера у питанні України. За їхніми словами, без ратифікованих Конгресом гарантій безпеки будь-які запевнення Трампа сприймаються з обережністю.

Залишається незрозумілим, чи принесуть нинішні зустрічі нові пропозиції, окрім тих, що раніше були відкинуті Кремлем. Зеленський, коментуючи переговори у Давосі, назвав свою зустріч з Трампом конструктивною, але визнав, що багато процесів зайшли у глухий кут. Він також підкреслив, що тиск на Росію мають посилювати всі сторони, а не лише Україна.

