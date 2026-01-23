logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Последняя попытка закончить войну в Украине: на Западе рассказали, что сыграло важную роль
commentss НОВОСТИ Все новости

Последняя попытка закончить войну в Украине: на Западе рассказали, что сыграло важную роль

Вашингтон активизирует контакты по Украине, но доверие Европы к обещаниям Трампа резко пошатнулось

23 января 2026, 09:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Соединенные Штаты возобновили активные дипломатические усилия в переговорах между Украиной и Россией, пытаясь компенсировать утраченный темп после кризиса вокруг Гренландии, который на время отодвинул украинский вопрос на второй план. Об этом сообщает Politico.

Последняя попытка закончить войну в Украине: на Западе рассказали, что сыграло важную роль

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Решение президента США Дональда Трампа провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским издание расценивает как сигнал о возвращении Белого дома к идее поиска путей завершения войны. В Украине и среди ее союзников надеются, что новый раунд переговоров способен принести более ощутимый результат, однако журналисты отмечают, что признаков того, что Москва изменила свою позицию, пока нет.

Литовский депутат Зигимантас Павилионис подчеркнул, что самый эффективный ответ на российские угрозы – это поражение РФ именно в Украине. По его словам, фронт на Украине является общей линией обороны для всего Запада.

В то же время, даже возможный выход из гренландского кризиса оставил после себя серьезные последствия. Европейские чиновники, общаясь с Politico анонимно, признают рост разочарования и сомнений в надежности США как партнера по вопросу Украины. По их словам, без ратифицированных Конгрессом гарантий безопасности какие-либо заверения Трампа воспринимаются с осторожностью.

Остается непонятным, принесут ли нынешние встречи новые предложения, кроме ранее отвергнутых Кремлем. Зеленский, комментируя переговоры в Давосе, назвал свою встречу с Трампом конструктивной, но признал, что многие процессы зашли в тупик. Он также подчеркнул, что давление на Россию должно усиливать все стороны, а не только Украина.

Читайте на портале "Комментарии" — "неудобная правда для Европы": экс-глава MI6 призвал прислушаться к речи Зеленского в Давосе.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/news/2026/01/22/u-s-ukraine-russia-forge-ahead-on-stalled-talks-to-end-the-war-00741961
Теги:

Новости

Все новости