Последняя попытка закончить войну в Украине: на Западе рассказали, что сыграло важную роль

Соединенные Штаты возобновили активные дипломатические усилия в переговорах между Украиной и Россией, пытаясь компенсировать утраченный темп после кризиса вокруг Гренландии, который на время отодвинул украинский вопрос на второй план. Об этом сообщает Politico.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Решение президента США Дональда Трампа провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским издание расценивает как сигнал о возвращении Белого дома к идее поиска путей завершения войны. В Украине и среди ее союзников надеются, что новый раунд переговоров способен принести более ощутимый результат, однако журналисты отмечают, что признаков того, что Москва изменила свою позицию, пока нет.

Литовский депутат Зигимантас Павилионис подчеркнул, что самый эффективный ответ на российские угрозы – это поражение РФ именно в Украине. По его словам, фронт на Украине является общей линией обороны для всего Запада.

В то же время, даже возможный выход из гренландского кризиса оставил после себя серьезные последствия. Европейские чиновники, общаясь с Politico анонимно, признают рост разочарования и сомнений в надежности США как партнера по вопросу Украины. По их словам, без ратифицированных Конгрессом гарантий безопасности какие-либо заверения Трампа воспринимаются с осторожностью.

Остается непонятным, принесут ли нынешние встречи новые предложения, кроме ранее отвергнутых Кремлем. Зеленский, комментируя переговоры в Давосе, назвал свою встречу с Трампом конструктивной, но признал, что многие процессы зашли в тупик. Он также подчеркнул, что давление на Россию должно усиливать все стороны, а не только Украина.

Читайте на портале "Комментарии" — "неудобная правда для Европы": экс-глава MI6 призвал прислушаться к речи Зеленского в Давосе.



