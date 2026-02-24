Останній день мирного життя: до чого насправді готувалися депутати напередодні війни

Перед четвертими роковинами повномасштабної війни в Україні політики ділилися своїми спогадами та думками щодо початку війни 24 лютого 2022 року. Хто готувався, знали чи не знали, що буде війна…

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Ярослав Железняк розповів про останній мирний день в Раді перед повномасштабним вторгненням Росії на територію України.

“Вже четвертий рік я пишу це повідомлення. Відтворюю хронологію подій по постах тут за останню мирну добу. Це точна відповідь на питання: “А ви знали, що почнеться війна?”. Ні, ніхто не знав…”, — пояснив народний депутат.

За його словами, останній день мирного життя в Раді виглядав так:

10:39 - з’явилася інформація, що будемо впроваджувати Надзвичайний стан (не плутати з воєнним станом, пояснив політик),

11:54 - вирішили на 3 місяці запровадити швидку процедуру управління бюджетом,

12:57 - призначено засідання комітеті де розглядається мій закон про +27 млрд грн на армію та спецпроцедуру,

13:27 - інформація, що підготовка Указу про надзвичайний стан затягується,

13:43 - оголосили, що позачергове засідання по надзвичайному стану + бюджетні закони будуть увечері,

15:22 - Рада переходить в постійний режим роботи,

17:11 - з’явився текст про надзвичайний стан,

17:38 - з’являється інформація, що до тексту у фракцій зауваження (у тому числі в частині регулювання медіа) — розгляд відкладається,

18:25 - Рада відправляє лист від фракцій Президенту з пропозиціями до Указу,

19:26 - бюджетний закон прийняли 345 депутатів,

20:17 - в Офісі Президента тільки закінчилась зустріч з бізнесменами і пішла робота над оновленням Указу,

21:34 - Указ про надзвичайний стан схвалив оборонний Комітет Верховної Ради,

21:39 - Надзвичайний стан проголосували 335 депутатів. Засідання завершилось.

“Ось такий в Раді був останній день перед війною. Ну а далі ніч 24-го”, — зазначив політик.

Ранок 24 лютого, за словами народного депутата, був таким:

5:00 - написав що “Путін оголосив нам війну”,

7:40 - початок збору у Раді,

8:09 - проголосували воєнний стан і все, що там дискутувалося та голосувалося 23-го, всі ці сперечання через окремі пункти Указу про надзвичайний стан… стали просто неважливі.

