Последний день мирной жизни: к чему действительно готовились депутаты накануне войны

Перед четвертой годовщиной полномасштабной войны в Украине политики делились своими воспоминаниями и мыслями о начале войны 24 февраля 2022 года. Кто готовился, знали или не знали, что будет война…

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал о последнем мирном дне в Раде перед полномасштабным вторжением России на территорию Украины.

"Уже четвертый год я пишу это сообщение. Воспроизвожу хронологию событий по постам здесь за последние мирные сутки. Это точный ответ на вопрос: "А вы знали, что начнется война?". Нет, никто не знал...", — объяснил народный депутат.

По его словам, последний день мирной жизни в Раде выглядел так:

10:39 — появилась информация, что будем внедрять Чрезвычайное положение (не путать с военным положением, пояснил политик),

11:54 — решили на 3 месяца ввести скорую процедуру управления бюджетом,

12:57 — назначено заседание комитета, где рассматривается мой закон о +27 млрд грн на армию и спецпроцедуру,

13:27 — информация, что подготовка Указа о чрезвычайном положении затягивается,

13:43 — объявили, что внеочередное заседание по чрезвычайному положению бюджетные законы будут вечером,

15:22 - Рада переходит в постоянный режим работы,

17:11 — появился текст о чрезвычайном положении,

17:38 — появляется информация, что к тексту у фракций замечания (в том числе в части регулирования медиа) — рассмотрение откладывается,

18:25 — Рада отправляет письмо от фракций Президенту с предложениями к Указу,

19:26 — бюджетный закон приняли 345 депутатов,

20:17 - в Офисе Президента только закончилась встреча с бизнесменами и пошла работа над обновлением Указа,

21:34 — Указ о чрезвычайном положении одобрил оборонный Комитет Верховной Рады,

21:39 — Чрезвычайное положение проголосовали 335 депутатов. Заседание завершилось.

"Вот такой в Раде был последний день перед войной. Ну а дальше ночь 24-го", — отметил политик.

Утро 24 февраля, по словам народного депутата, было следующим:

5:00 — написал что "Путин объявил нам войну",

7:40 - начало сбора в Раде,

8:09 - проголосовали военное положение и все, что там дискутировалось и голосовалось 23-го, все эти споры из-за отдельных пунктов Указа о чрезвычайном положении… стали просто неважными.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленский рассказал об угрозе повторного наступления из Беларуси.



