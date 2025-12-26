Останнє без солі доїдають – майже 40% росіян опинилися на межі бідності

Майже 40% громадян Росії перебувають у так званому "предбідному" стані та можуть дозволити собі лише їжу й базові товари. Про це заявив Дмитрий Бєлоусов – керівник Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування, близького до Кремля, під час засідання Столипінського клубу.

«Вистачає лише на їжу та одяг»: десятки мільйонів росіян живуть у стані передбідності

За словами Бєлоусова, ситуація з масовим голодом, характерна для кінця 1990-х років, формально залишилася в минулому. Водночас проблема не зникла – вона змістилася у соціально-територіальну площину.

"Ми пішли від ситуації, коли було 15% ніщих, яким буквально не було на що їсти. Але 30–40% людей сьогодні перебувають дуже близько до межі бідності – їм вистачає лише на їжу та одяг", – зазначив він.

За оцінками Бєлоусова, йдеться про 40–60 мільйонів осіб. Саме ця категорія населення не потрапляє до офіційної статистики бідності, однак фактично живе без фінансової подушки та будь-яких можливостей для заощаджень.

Водночас офіційні дані Росстата демонструють зовсім іншу картину. За підсумками січня–вересня 2025 року бідними вважалися 7,2% росіян – це близько 10,5 мільйона осіб. Їхні доходи були нижчими за встановлену державою "межу бідності" у 16 980 рублів на місяць.

Згідно з тією ж статистикою, середній дохід громадян РФ у 2025 році становив 73 038 рублів на місяць, а середня заробітна плата працюючих – 96 182 рублі. Однак ці цифри, як визнають навіть офіційні джерела, не відображають реального фінансового стану більшості населення.

Дані Росстата свідчать, що 58% росіян мають дохід нижчий за 60 тисяч рублів на місяць, 43,1% – менше ніж 45 тисяч. Кожен п’ятий живе на суму до 27 тисяч рублів, а кожен десятий – менш ніж на 19 тисяч.

Таким чином, попри формальне "скорочення бідності", значна частина населення Росії фактично виживає, витрачаючи майже всі доходи на найнеобхідніше та не маючи жодного запасу на випадок кризи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як можна в 2026 році отримати доплату до пенсії.