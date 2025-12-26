Последнее без соли доедают – почти 40% россиян оказались на грани бедности

Почти 40% граждан России находятся в так называемом "предбедном" состоянии и могут позволить себе только еду и базовые товары. Об этом заявил Дмитрий Белоусов – руководитель Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, близкого к Кремлю во время заседания Столыпинского клуба.

«Хватит только на еду и одежду»: десятки миллионов россиян живут в состоянии предбедности

По словам Белоусова, ситуация с массовым голодом, характерная для конца 1990-х годов, формально осталась в прошлом. В то же время проблема не исчезла – она сместилась в социально-территориальную плоскость.

"Мы ушли от ситуации, когда было 15% бедных, которым буквально не на что есть. Но 30–40% людей сегодня находятся очень близко к черте бедности – им хватает только на еду и одежду", – отметил он.

По оценкам Белоусова, речь идет о 40-60 миллионах человек. Именно эта категория населения не попадает в официальную статистику бедности, однако фактически живет без финансовой подушки и каких-либо возможностей для сбережений.

В то же время, официальные данные Росстата демонстрируют совсем другую картину. По итогам января-сентября 2025 бедными считались 7,2% россиян — это около 10,5 миллиона человек. Их доходы были ниже установленного государством "предела бедности" в 16 980 рублей в месяц.

Согласно той же статистике, средний доход граждан РФ в 2025 году составил 73 038 рублей в месяц, а средняя заработная плата работающих – 96 182 рубля. Однако эти цифры, по признанию даже официальных источников, не отражают реального финансового состояния большинства населения.

Данные Росстата свидетельствуют, что 58% россиян имеют доход ниже 60 тысяч рублей в месяц, 43,1% — менее 45 тысяч. Каждый пятый живет на сумму до 27 тысяч рублей, а каждый десятый – менее чем на 19 тысяч.

Таким образом, несмотря на формальное "сокращение бедности", значительная часть населения России фактически выживает, тратя почти все доходы на необходимое и не имея ни одного запаса на случай кризиса.

