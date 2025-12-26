Одиноким пенсіонерам платять майже тисячу гривень щомісяця – але знають про це не всі

Одинокі пенсіонери в Україні мають право на щомісячну доплату до пенсії, яка наразі перевищує 900 гривень. Йдеться про соціальну допомогу на догляд, передбачену чинним законодавством, однак для її отримання необхідно виконати низку обов’язкових умов та подати відповідні документи. Про це пише видання "На пенсії".

Доплата до пенсії понад 900 гривень – хто може отримати ці гроші вже зараз

Питання щодо цієї надбавки регулярно надходять до Пенсійного фонду. Зокрема, одна з читачок звернулася із запитом: "Мені 80 років. Чи маю я право на отримання доплати до пенсії в розмірі 944 гривень?" Сам по собі вік не є єдиною підставою для призначення такої виплати.

Згідно зі статтею 7 Закону України №1727-ІV, право на допомогу на догляд мають одинокі пенсіонери, які відповідають кільком критеріям одночасно. Насамперед це досягнення 80-річного віку та отримання пенсії за віком. Окрім цього, людина повинна проживати самостійно і потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я. Така потреба обов’язково має бути підтверджена висновком лікарсько-консультативної комісії.

Для призначення доплати необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України та подати заяву. До неї потрібно додати пакет документів, зокрема висновок ЛКК про потребу в постійному догляді, паспорт, ідентифікаційний код, а також довідку з Пенсійного фонду про відсутність інших аналогічних доплат.

Розмір допомоги встановлюється у розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник становить 2361 гривню, відповідно щомісячна доплата дорівнює 944,4 гривні.

Вже з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум має зрости до 2595 гривень. Це означає, що розмір доплати на догляд для одиноких пенсіонерів віком від 80 років збільшиться до 1038 гривень на місяць.

Таким чином, частина пенсіонерів може отримувати суттєву фінансову підтримку від держави, однак лише за умови своєчасного звернення та правильного оформлення документів.

Нагадаємо, портла "Коментарі" раніше повідмляв, що без 33 років стажу українців не відпустять на відпочинок.