Одиноким пенсионерам платят почти тысячу гривен ежемесячно – но знают об этом не все

Одинокие пенсионеры в Украине имеют право на ежемесячную доплату к пенсии, которая превышает 900 гривен . Речь идет о социальной помощи по уходу, предусмотренной действующим законодательством, однако для ее получения необходимо выполнить ряд обязательных условий и предоставить соответствующие документы. Об этом пишет издание "На пенсии".

Доплата к пенсии более 900 гривен – кто может получить эти деньги уже сейчас

Вопросы по этой надбавке регулярно поступают в Пенсионный фонд. В частности, одна из читательниц обратилась с запросом: "Мне 80 лет. Имею ли я право на получение доплаты к пенсии в размере 944 гривен?" Сам по себе возраст не является единственным основанием для назначения такой выплаты.

Согласно статье 7 Закона Украины №1727-ІV, право на пособие по уходу имеют одинокие пенсионеры, которые отвечают нескольким критериям одновременно. В первую очередь это достижение 80-летнего возраста и получение пенсии по возрасту. Кроме этого, человек должен проживать самостоятельно и нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья. Такая потребность обязательно должна быть подтверждена заключением врачебно-консультативной комиссии.

Для назначения доплаты необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины и подать заявление. К ней нужно добавить пакет документов, в частности вывод ЛКК о необходимости постоянного ухода, паспорт, идентификационный код, а также справку из Пенсионного фонда об отсутствии других аналогичных доплат.

Размер пособия устанавливается в размере 40 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году этот показатель составляет 2361 гривну, соответственно ежемесячная доплата равняется 944,4 гривны.

Уже с 1 января 2026 прожиточный минимум должен вырасти до 2595 гривен. Это означает, что размер доплаты по уходу для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет увеличится до 1038 гривен в месяц.

Таким образом, часть пенсионеров может получать существенную финансовую поддержку от государства, однако только при своевременном обращении и правильном оформлении документов.

