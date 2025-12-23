Пенсія під загрозою – без 33 років стажу українців не пустять на відпочинок у 60

Рубрики
Проніка Анна
З 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності посилені вимоги до страхового стажу, без якого громадяни не зможуть вийти на пенсію у 60 років. Відповідні зміни передбачені чинною пенсійною реформою та вже затверджені на законодавчому рівні.
33 роки стажу або чекати до 65 – кому з українців відмовлять у пенсії з 2026 року
Головна умова – не менше 33 років страхового стажу. Якщо людина не накопичила необхідну кількість років, право на пенсію у 60 років вона втрачає.
Згідно з оновленими правилами:
– 60 років – за наявності щонайменше 33 років стажу
– 63 роки – якщо є не менше 23 років стажу
– 65 років – за умови мінімум 15 років стажу
Ці норми в ефірі телемарафону підтвердив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.
“Якщо людина не має 33 років стажу, їй доведеться чекати до 63 років. Якщо ж і цього стажу немає – пенсію призначать лише з 65 років”, – пояснив народний депутат.
За словами Цимбалюка, найбільший ризик мають громадяни, які:
– працювали неофіційно
– отримували зарплату “в конвертах”
– не сплачували єдиний соціальний внесок
Саме для цієї категорії нові правила можуть стати серйозним ударом.
Водночас він зазначив, що більшість 60-річних українців, які працювали офіційно, вже мають 33–35 років стажу, тому зможуть вийти на пенсію без проблем.
Держава передбачила перехідні механізми для тих, хто не дотягує до мінімуму:
– докупити страховий стаж
– офіційно працевлаштуватися через центр зайнятості та допрацювати потрібні роки
Крім того, за словами депутата, допомогти з купівлею стажу можуть родичі з-за кордону, які працюють і мають фінансову можливість.
Якщо ж людина не має навіть 15 років стажу, пенсія їй не призначається – у такому випадку держава виплачує соціальну допомогу, але вже не через Пенсійний фонд.
У Пенсійному фонді нагадують – не всі роки навчання входять до страхового стажу. Вирішальне значення має період, у який людина навчалася, адже порядок обліку стажу змінювався залежно від дати.
Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, кому не зарахують радянський стаж.