Пенсія під загрозою – без 33 років стажу українців не пустять на відпочинок у 60

З 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності посилені вимоги до страхового стажу, без якого громадяни не зможуть вийти на пенсію у 60 років. Відповідні зміни передбачені чинною пенсійною реформою та вже затверджені на законодавчому рівні.

33 роки стажу або чекати до 65 – кому з українців відмовлять у пенсії з 2026 року

Головна умова – не менше 33 років страхового стажу. Якщо людина не накопичила необхідну кількість років, право на пенсію у 60 років вона втрачає.

Коли і з яким стажем призначать пенсію

Згідно з оновленими правилами:

– 60 років – за наявності щонайменше 33 років стажу

– 63 роки – якщо є не менше 23 років стажу

– 65 років – за умови мінімум 15 років стажу

Ці норми в ефірі телемарафону підтвердив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

“Якщо людина не має 33 років стажу, їй доведеться чекати до 63 років. Якщо ж і цього стажу немає – пенсію призначать лише з 65 років”, – пояснив народний депутат.

Хто ризикує залишитися без пенсії

За словами Цимбалюка, найбільший ризик мають громадяни, які:

– працювали неофіційно

– отримували зарплату “в конвертах”

– не сплачували єдиний соціальний внесок

Саме для цієї категорії нові правила можуть стати серйозним ударом.

Водночас він зазначив, що більшість 60-річних українців, які працювали офіційно, вже мають 33–35 років стажу, тому зможуть вийти на пенсію без проблем.

Що робити, якщо стажу не вистачає

Держава передбачила перехідні механізми для тих, хто не дотягує до мінімуму:

– докупити страховий стаж

– офіційно працевлаштуватися через центр зайнятості та допрацювати потрібні роки

Крім того, за словами депутата, допомогти з купівлею стажу можуть родичі з-за кордону, які працюють і мають фінансову можливість.

Якщо ж людина не має навіть 15 років стажу, пенсія їй не призначається – у такому випадку держава виплачує соціальну допомогу, але вже не через Пенсійний фонд.

Важливий нюанс – навчання не завжди зараховують

У Пенсійному фонді нагадують – не всі роки навчання входять до страхового стажу. Вирішальне значення має період, у який людина навчалася, адже порядок обліку стажу змінювався залежно від дати.

