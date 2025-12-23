Пенсия под угрозой – без 33 лет стажа украинцев не пустят на отдых в 60

Рубрики
С 1 января 2026 г. в Украине вступят в силу усиленные требования к страховому стажу , без которого граждане не смогут выйти на пенсию в 60 лет. Соответствующие изменения предусмотрены действующей пенсионной реформой и уже утверждены на законодательном уровне.
33 года стажа или ждать до 65 – кому из украинцев откажут в пенсии с 2026 года
Главное условие – не менее 33 лет страхового стажа . Если человек не накопил необходимое количество лет, право на пенсию в 60 лет он теряет.
Согласно обновленным правилам:
– 60 лет – при наличии не менее 33 лет стажа
– 63 года – если есть не менее 23 лет стажа
– 65 лет – при условии минимум 15 лет стажа
Эти нормы в эфире телемарафона подтвердил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк .
"Если у человека нет 33 лет стажа, ему придется ждать до 63 лет. Если же и этого стажа нет — пенсию назначат только с 65 лет", — пояснил народный депутат.
По словам Цымбалюка, наибольший риск имеют граждане:
– работали неофициально
– получали зарплату "в конвертах"
– не платили единый социальный взнос
Именно для этой категории новые правила могут оказаться серьезным ударом.
В то же время он отметил, что большинство 60-летних украинцев, работавших официально, уже имеют 33-35 лет стажа , поэтому смогут выйти на пенсию без проблем.
Государство предусмотрело переходные механизмы для тех, кто не дотягивает до минимума:
– докупить страховой стаж
– официально трудоустроиться через центр занятости и доработать нужные годы
Кроме того, по словам депутата, помочь с покупкой стажа могут родственники из-за границы , работающие и имеющие финансовую возможность.
Если у человека нет даже 15 лет стажа, пенсия ему не назначается – в таком случае государство выплачивает социальную помощь , но уже не через Пенсионный фонд.
В Пенсионном фонде напоминают – не все годы обучения входят в страховой стаж . Решающее значение имеет период, в который человек обучался, ведь порядок учета стажа изменялся в зависимости от даты.
