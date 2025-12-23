logo

Пенсия под угрозой – без 33 лет стажа украинцев не пустят на отдых в 60

С 1 января правила меняются: государство жестко ограничило условия выхода на пенсию по возрасту.

23 декабря 2025, 19:12
Автор:
Проніна Анна

С 1 января 2026 г. в Украине вступят в силу усиленные требования к страховому стажу , без которого граждане не смогут выйти на пенсию в 60 лет. Соответствующие изменения предусмотрены действующей пенсионной реформой и уже утверждены на законодательном уровне.

Пенсия под угрозой – без 33 лет стажа украинцев не пустят на отдых в 60

33 года стажа или ждать до 65 – кому из украинцев откажут в пенсии с 2026 года

Главное условие – не менее 33 лет страхового стажа . Если человек не накопил необходимое количество лет, право на пенсию в 60 лет он теряет.

Когда и с каким стажем назначат пенсию

Согласно обновленным правилам:

60 лет – при наличии не менее 33 лет стажа
63 года – если есть не менее 23 лет стажа
65 лет – при условии минимум 15 лет стажа

Эти нормы в эфире телемарафона подтвердил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк .

"Если у человека нет 33 лет стажа, ему придется ждать до 63 лет. Если же и этого стажа нет — пенсию назначат только с 65 лет", — пояснил народный депутат.

Кто рискует остаться без пенсии

По словам Цымбалюка, наибольший риск имеют граждане:

– работали неофициально
– получали зарплату "в конвертах"
– не платили единый социальный взнос

Именно для этой категории новые правила могут оказаться серьезным ударом.

В то же время он отметил, что большинство 60-летних украинцев, работавших официально, уже имеют 33-35 лет стажа , поэтому смогут выйти на пенсию без проблем.

Что делать, если стажа не хватает

Государство предусмотрело переходные механизмы для тех, кто не дотягивает до минимума:

докупить страховой стаж
официально трудоустроиться через центр занятости и доработать нужные годы

Кроме того, по словам депутата, помочь с покупкой стажа могут родственники из-за границы , работающие и имеющие финансовую возможность.

Если у человека нет даже 15 лет стажа, пенсия ему не назначается – в таком случае государство выплачивает социальную помощь , но уже не через Пенсионный фонд.

Важный нюанс – обучение не всегда засчитывают

В Пенсионном фонде напоминают – не все годы обучения входят в страховой стаж . Решающее значение имеет период, в который человек обучался, ведь порядок учета стажа изменялся в зависимости от даты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, кому не засчитают советский стаж.



