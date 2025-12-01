logo_ukra

Головна Новини Суспільство права людини Втрачені роки: кому радянський стаж перестануть зараховувати та як це вдарить по пенсіях українців
commentss НОВИНИ Всі новини

Втрачені роки: кому радянський стаж перестануть зараховувати та як це вдарить по пенсіях українців

Нові правила Пенсійного фонду змінюють підхід до стажу СРСР: частина українців може не дорахуватися десятків років роботи.

1 грудня 2025, 13:35
Автор:
avatar

Проніна Анна

Українців попереджають про різкі зміни у пенсійних правилах: радянський трудовий стаж відтепер зараховуватимуть далеко не всім. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Втрачені роки: кому радянський стаж перестануть зараховувати та як це вдарить по пенсіях українців

Українці з радянським стажем ризикують втратити частину років роботи через нові правила ПФУ.

Постанова Кабміну №562, що набула чинності у травні 2025 року, вводить новий механізм підтвердження стажу до 1992 року. Найголовніше — радянські роки роботи зарахують лише тим, хто проживає в Україні та не отримує пенсію за ці періоди в іншій державі. Якщо така можливість існує, людині потрібно подати офіційну довідку про “неотримання” виплат з-за кордону.

Без цієї довідки стаж тимчасово не враховується, і пенсію призначають у зменшеному розмірі. Після подання документа розрахунок переглянуть, але згаяний час і недоотримані гроші вже будуть втрачені.

Автоматично радянський стаж зарахують лише тим, хто працював у республіках, з якими Україна має чинні міжнародні угоди — Литві, Латвії, Естонії, Молдові, Грузії, Азербайджані. В інших випадках усе залежить від здатності людини отримати відповідну довідку з іноземного пенсійного органу.

Водночас вахтові та відрядження до 1992 року від українських підприємств не вважаються роботою за кордоном, і цей стаж буде включений без додаткових умов.

Нові норми показали головне: радянський стаж, який роками здавався “недоторканним”, стає предметом перевірок та підтверджень. Тепер кожному, хто працював у СРСР, необхідно завчасно перевірити документи, щоб не втратити роки, від яких залежить пенсія на все життя.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що середня пенсія в Україні одна з найнижчих у Європі.



