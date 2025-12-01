Утраченные годы: кому советский стаж перестанут засчитывать и как это ударит по пенсиям украинцев

Украинцев предупреждают о резких изменениях в пенсионных правилах: советский трудовой стаж теперь будут зачислять далеко не всем. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Украинцы с советским стажем рискуют потерять часть рабочих лет из-за новых правил ПФУ.

Вступившее в силу в мае 2025 года постановление Кабмина №562 вводит новый механизм подтверждения стажа до 1992 года. Самое главное — советские годы работы отнесут только тем, кто проживает в Украине и не получает пенсию за эти периоды в другом государстве . Если такая возможность существует, человеку нужно предоставить официальную справку о "неполучении" выплат из-за границы.

Без этой справки стаж временно не учитывается и пенсию назначают в уменьшенном размере. После представления документа расчет будет пересмотрен, но потраченное время и недополученные деньги уже будут потеряны.

Автоматически советский стаж зачислят только тем, кто работал в республиках, с которыми у Украины есть действующие международные соглашения — Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Грузия, Азербайджан. В других случаях все зависит от способности человека получить соответствующую справку из иностранного пенсионного органа.

В то же время вахтенные и командировочные до 1992 года от украинских предприятий не считаются работой за границей , и этот стаж будет включен без дополнительных условий.

Новые нормы показали главное: советский стаж, который годами казался неприкосновенным, становится предметом проверок и подтверждений. Теперь каждому, кто работал в СССР, необходимо заранее проверить документы, чтобы не потерять годы, от которых зависит пенсия на всю жизнь.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что средняя пенсия в Украине одна из самых низких в Европе.