"Орєшнік" виявився не таким страшним: у ракети Путіна виявили небезпечну ваду

Російська гіперзвукова ракета “Орєшнік”, яку Кремль позиціонує як практично невразливу зброю нового покоління, зіткнулася із серйозною проблемою – вкрай низькою точністю ударів. Про це повідомляє WELT із посиланням на військових аналітиків.

Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел

Під час останнього запуску ракета стартувала з полігону Капустін Яр та впала у районі Білої Церкви Київської області. За даними української влади, удар викликав пожежі у гаражному кооперативі, проте серйозних руйнувань та жертв не було.

Експерти звертають увагу, що для атаки за фактично другорядною метою Росія використовувала ракету вартістю в десятки мільйонів доларів. При цьому результат виявився мінімальним.

"Орєшнік" розроблений на базі балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубіж". Він здатний розвивати швидкість понад 10 махів і долати відстань до п'яти тисяч кілометрів. Завдяки складній траєкторії та гіперзвуковій швидкості таку ракету справді вкрай важко перехопити сучасним системам ППО.

Проте, саме висока швидкість створює і ключову проблему. Під час входу в атмосферу навколо корпусу ракети утворюється хмара плазми з температурою в тисячі градусів. Воно блокує супутникову навігацію та радіосигнали, через що система втрачає можливість точно коригувати курс на фінальному етапі польоту.

В результаті “Орєшнік” стає своєрідним парадоксом сучасної зброї: її складно збити, але при цьому вона не здатна завдавати високоточних “хірургічних” ударів по конкретних військових об'єктах.

На цьому тлі експерти дедалі частіше ставлять під сумнів реальну бойову ефективність гіперзвукових розробок Кремля, які Москва активно використовує як елемент воєнного та політичного тиску.

