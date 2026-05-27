Российская гиперзвуковая ракета “Орешник”, которую Кремль позиционирует как практически неуязвимое оружие нового поколения, столкнулась с серьезной проблемой – крайне низкой точностью ударов. Об этом сообщает WELT со ссылкой на военных аналитиков.

Во время последнего запуска ракета стартовала с полигона Капустин Яр и упала в районе Белой Церкви Киевской области. По данным украинских властей, удар вызвал пожары в гаражном кооперативе, однако серьезных разрушений и жертв не было.

Эксперты обращают внимание, что для атаки по фактически второстепенной цели Россия использовала ракету стоимостью в десятки миллионов долларов. При этом результат оказался минимальным.

“Орешник” разработан на базе баллистической ракеты средней дальности РС-26 “Рубеж”. Он способен развивать скорость свыше 10 Махов и преодолевать расстояние до пяти тысяч километров. Благодаря сложной траектории и гиперзвуковой скорости такую ракету действительно крайне трудно перехватить современным системам ПВО.

Однако именно высокая скорость создает и ключевую проблему. Во время входа в атмосферу вокруг корпуса ракеты образуется плазменное облако с температурой в тысячи градусов. Оно блокирует спутниковую навигацию и радиосигналы, из-за чего система теряет возможность точно корректировать курс на финальном этапе полета.

В результате “Орешник” становится своеобразным парадоксом современного оружия: его сложно сбить, но при этом он не способен наносить высокоточные “хирургические” удары по конкретным военным объектам.

На этом фоне эксперты все чаще ставят под сомнение реальную боевую эффективность гиперзвуковых разработок Кремля, которые Москва активно использует как элемент военного и политического давления.

