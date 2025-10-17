Орбан отримав щедний подарунок, який жорстко принизить ЄС: на Заході вказали на нюанс

Майбутня зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна в Будапешті, присвячена обговоренню ситуації в Україні, викликала різку реакцію в Європі. Для Брюсселя це стало символом приниження, а для угорського прем’єра Віктора Орбана — політичним тріумфом, пише The Telegraph.

Фото: скріншот

Європейські дипломати назвали цей саміт "ударом по ЄС", адже переговори відбуватимуться в Угорщині — країні, яка неодноразово блокувала європейські рішення щодо України і підтримує тісні зв’язки з Кремлем.

Орбан, відомий своєю проросійською позицією, довго конфліктує з Києвом і виступає проти санкцій ЄС. Він також заявляв про блокування вступу України до Євросоюзу та звинувачував Київ у утисках угорської меншини. Саме Будапешт тепер став символом політичного реваншу Орбана. Для нього це значне досягнення, а для Європи — удар по іміджу.

Орбан — єдиний європейський лідер, який відкрито підтримував Трампа навіть після його поразки у 2020 році. Зараз він залишається одним із головних союзників руху MAGA в Європі.

Трамп не приховує симпатії до Орбана: під час саміту в Єгипті він назвав його "фантастичним лідером". Повернувшись до влади, президент США навіть запозичив деякі консервативні політичні ідеї з угорського досвіду, зокрема щодо законодавства про гендер.

Для Європи проведення саміту США–Росія в Угорщині, яка вийшла з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС) і не визнає ордер на арешт Путіна, виглядає як виклик. Це робить Будапешт безпечним місцем для візиту російського президента, звинуваченого у воєнних злочинах.

Європейський Союз, який вже втрачав вплив у мирних переговорах, розглядає цей крок як ігнорування своєї ролі.

