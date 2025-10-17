logo_ukra

Орбан отримав щедний подарунок, який жорстко принизить ЄС: на Заході вказали на нюанс
Орбан отримав щедний подарунок, який жорстко принизить ЄС: на Заході вказали на нюанс

Зустріч у Будапешті стала виграшем для Орбана й ударом по ЄС, який роками дистанціювався від нього через проросійську позицію.

17 жовтня 2025, 09:50
Майбутня зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна в Будапешті, присвячена обговоренню ситуації в Україні, викликала різку реакцію в Європі. Для Брюсселя це стало символом приниження, а для угорського прем’єра Віктора Орбана — політичним тріумфом, пише The Telegraph.

Орбан отримав щедний подарунок, який жорстко принизить ЄС: на Заході вказали на нюанс

Фото: скріншот

Європейські дипломати назвали цей саміт "ударом по ЄС", адже переговори відбуватимуться в Угорщині — країні, яка неодноразово блокувала європейські рішення щодо України і підтримує тісні зв’язки з Кремлем.

Орбан, відомий своєю проросійською позицією, довго конфліктує з Києвом і виступає проти санкцій ЄС. Він також заявляв про блокування вступу України до Євросоюзу та звинувачував Київ у утисках угорської меншини. Саме Будапешт тепер став символом політичного реваншу Орбана. Для нього це значне досягнення, а для Європи — удар по іміджу.

Орбан — єдиний європейський лідер, який відкрито підтримував Трампа навіть після його поразки у 2020 році. Зараз він залишається одним із головних союзників руху MAGA в Європі.

Трамп не приховує симпатії до Орбана: під час саміту в Єгипті він назвав його "фантастичним лідером". Повернувшись до влади, президент США навіть запозичив деякі консервативні політичні ідеї з угорського досвіду, зокрема щодо законодавства про гендер.

Для Європи проведення саміту США–Росія в Угорщині, яка вийшла з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС) і не визнає ордер на арешт Путіна, виглядає як виклик. Це робить Будапешт безпечним місцем для візиту російського президента, звинуваченого у воєнних злочинах.

Європейський Союз, який вже втрачав вплив у мирних переговорах, розглядає цей крок як ігнорування своєї ролі.

Як вже писали "Коментарі", Україна готується до непростої зими, яка буде значно ускладнена через послідовні атаки Росії на критичну енергетичну інфраструктуру. Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк.  



