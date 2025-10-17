Орбан получил щедкий подарок, который жестоко унизит ЕС: на Западе указали нюанс

Предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, посвященная обсуждению ситуации в Украине, вызвала резкую реакцию в Европе. Для Брюсселя это стало символом унижения, а для венгерского премьера Виктора Орбана – политическим триумфом, пишет The Telegraph.

Европейские дипломаты назвали этот саммит "ударом по ЕС", ведь переговоры будут проходить в Венгрии — стране, которая неоднократно блокировала европейские решения по Украине и поддерживает тесные связи с Кремлем.

Орбан, известный своей пророссийской позицией, долго конфликтует с Киевом и выступает против санкций ЕС. Он также заявлял о блокировании вступления Украины в Евросоюз и обвинял Киев в притеснениях венгерского меньшинства. Именно Будапешт стал символом политического реванша Орбана. Для него это значительное достижение, а для Европы удар по имиджу.

Орбан — единственный европейский лидер, открыто поддерживавший Трампа даже после его поражения в 2020 году. В настоящее время он остается одним из главных союзников движения MAGA в Европе.

Трамп не скрывает симпатии к Орбану: во время саммита в Египте он назвал его "фантастическим лидером". Вернувшись к власти, президент США даже позаимствовал некоторые консервативные политические идеи из венгерского опыта, в том числе по законодательству о гендере.

Для Европы проведение саммита США-Россия в Венгрии, вышедшей из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МКС) и не признающего ордер на арест Путина, выглядит как вызов. Это делает Будапешт безопасным местом для посещения российского президента, обвиненного в военных преступлениях.

Европейский Союз, уже терявший влияние в мирных переговорах, рассматривает этот шаг как игнорирование своей роли.

