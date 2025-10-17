У Раді визнали тотальний провал підготовки до зими: озвучено тривожний прогноз

Україна готується до непростої зими, яка буде значно ускладнена через послідовні атаки Росії на критичну енергетичну інфраструктуру. Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк. Він наголосив, що деякі об’єкти, зокрема ті, що пов’язані з газовим сектором, практично неможливо убезпечити від ударів.

За словами депутата, стратегічно важливі елементи енергетичної системи — зони видобутку газу, установки для підготовки блакитного палива, компресорні станції та інше — залишаються вразливими. Їх фізично неможливо захистити жодними інженерними засобами. Єдиним способом залишається система протиповітряної оборони, однак навіть вона не витримує навантаження під час масованих атак, коли на українську територію одночасно летять десятки ворожих ракет і дронів.

Нагорняк визнає, що майбутній опалювальний сезон стане серйозним викликом для країни. Ситуація по регіонах буде нерівномірною: десь умови будуть ближчі до контрольованих, але в інших областях — набагато важчі, із ризиками довготривалих перебоїв постачання енергоресурсів та тепла.

Політик також підкреслив, що ці цілеспрямовані обстріли мають політичний підтекст. Кремль прагне посилити тиск на українське суспільство та владу, аби через втому і побутові труднощі підштовхнути їх до можливої капітуляції або участі в переговорному процесі на вигідних для Росії умовах.

Мета таких дій очевидна — створити у громадян відчуття безвиході та зневіри, щоби примусити до "мирних" домовленостей, які насправді вигідні лише агресору.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп заявив про намір провести переговори з провідними республіканцями в Конгресі щодо можливих нових санкцій проти Росії. Цю інформацію він оприлюднив під час свого виступу в Білому домі в четвер.