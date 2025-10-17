logo

В Раде признали тотальный провал подготовки к зиме: озвучен тревожный прогноз

В разных регионах ситуация будет отличаться: некоторые области смогут удержать стабильность, в то время как другие столкнутся с серьезными проблемами в обеспечении теплом и энергией.

17 октября 2025, 09:10
Автор:
Клименко Елена

Украина готовится к непростой зиме, которая будет значительно усложнена из-за последовательных атак России на критическую энергетическую инфраструктуру. Об этом в эфире телеканала КИЕВ24 заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк. Он подчеркнул, что некоторые объекты, в том числе связанные с газовым сектором, практически невозможно обезопасить от ударов.

В Раде признали тотальный провал подготовки к зиме: озвучен тревожный прогноз

Фото: из открытых источников

По словам депутата, стратегически важные элементы энергетической системы – зоны добычи газа, установки для подготовки голубого топлива, компрессорные станции и прочее – остаются уязвимыми. Их физически невозможно защитить никакими инженерными средствами. Единственным способом остается система противовоздушной обороны, однако даже она не выдерживает нагрузки во время массированных атак, когда на украинскую территорию одновременно летят десятки вражеских ракет и дронов.

Нагорняк признает, что предстоящий отопительный сезон станет серьезным вызовом для страны. Ситуация по регионам будет неравномерной: где-то условия будут ближе к контролируемым, но в других областях намного тяжелее, с рисками долгосрочных перебоев поставок энергоресурсов и тепла.

Политик также подчеркнул, что эти целенаправленные обстрелы имеют политический подтекст. Кремль стремится усилить давление на украинское общество и власть, чтобы из-за усталости и бытовых трудностей подтолкнуть их к возможной капитуляции или участию в переговорном процессе на выгодных для России условиях.

Цель таких действий очевидна — создать у граждан ощущение безысходности и уныния, чтобы принудить к "мирным" договоренностям, которые на самом деле выгодны только агрессору.

Как уже писали "Комментарий ", президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести переговоры с ведущими республиканцами в Конгрессе о возможных новых санкциях против России. Эту информацию он обнародовал во время выступления в Белом доме в четверг.



Теги:

