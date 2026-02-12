Орбан назвав свій простий рецепт перемоги для Європи: два пункти з трьох про Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час позачергового саміту лідерів ЄС у Брюсселі озвучив власне бачення "найпростішого рецепту перемоги" для Європи. Два з трьох його пунктів безпосередньо стосуються України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Відповідаючи на запитання журналістів 12 лютого, Орбан заявив, що Європейському Союзу варто зосередитися на завершенні війни та припиненні фінансової допомоги Києву. Саміт був присвячений підвищенню конкурентоспроможності ЄС, однак угорський прем’єр знову порушив тему підтримки України.

"По-перше, зупинити війну. Війна — це погано для бізнесу. Шукайте миру. По-друге, не надсилайте свої гроші комусь іншому, якщо вони вам потрібні для вашої конкурентоспроможності. Тож не надсилайте гроші Україні", – сказав Орбан відповідаючи на питання про "найпростіший рецепт перемоги для Європи".

Третім пунктом угорський лідер назвав максимальне зниження цін на енергоносії, що, на його думку, має стати ключем до економічного зростання. Свій виступ Орбан підсумував словами, що "це так просто".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник МЗС України Андрій Сибіга порадив Угорщині "відкрити очі" та показав два важливі фото. За його словами, уряд Орбана живе за подвійними стандартами щодо України та Росії, засуджуючи Київ і максимально уникаючи критики у бік Москви.

Також "Коментарі" писали, що Віктор Орбан звинуватив Україну та ЄС у "оголошенні війни" через можливий вступ України до Євросоюзу. За його словами, ЄС нібито хоче проігнорувати "рішення" угорського народу щодо членства України в Європейському Союзі.