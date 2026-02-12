logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Сибіга порадив Угорщині "відкрити очі": показав два важливі фото
commentss НОВИНИ Всі новини

Сибіга порадив Угорщині "відкрити очі": показав два важливі фото

Сибіга показав наслідки удару РФ по нафтопроводу "Дружба" і звернувся до Угорщини через відсутність засудження Росії.

12 лютого 2026, 12:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга показав фото зруйнованого ударом РФ нафтопроводу "Дружба" та наголосив, що проблеми з транзитом до Угорщини спричинені агресією Росії, а не діями Києва. За його словами, уряд Орбана живе за подвійними стандартами щодо України та РФ.

Сибіга порадив Угорщині "відкрити очі": показав два важливі фото

Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга публічно відреагував на чергові скарги Угорщини щодо проблем із транзитом російської нафти трубопроводом "Дружба". У своєму дописі в соцмережі X очільник МЗС підкреслив, що причиною зупинки поставок є не дії Києва, а цілеспрямовані удари Росії по інфраструктурі нафтопроводу.

"Ми знаємо, що угорська сторона готується знову скаржитися на проблеми з транзитом. Ми можемо лише порадити їм звернутися до своїх "друзів" у Москві з цими фотографіями", — зазначив Сибіга.

Очільник МЗС оприлюднив два знімки наслідків удару 27 січня, коли дрон РФ пошкодив критичну ділянку нафтопроводу на Львівщині, викликавши пожежу.

Сибіга порадив Угорщині ”відкрити очі”: показав два важливі фото - фото 2

Наслідки атаки РФ по нафтопроводу "Дружба"

Сибіга зауважив, що Угорщина не висловила жодних протестів Москві після їх удару по нафтопроводу "Дружба" та продовжує ігнорувати роль Росії у проблемах транзиту. 

"Вони навіть не змогли вимовити слово "Росія". Подвійні стандарти у найкращому вигляді. На жаль, років такої реальності не вистачило уряду Орбана, щоб усвідомити це та диверсифікувати постачання. Ми пропонуємо їм розплющити на це очі", — додав Сибіга.

За інформацією "Нафтогазу", 27 січня російські удари вразили об’єкт критичної інфраструктури на заході України. Через пошкодження технологічні процеси були зупинені. Це вже п’ятнадцята атака на об’єкти компанії протягом місяця.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Орбан звинуватив Україну та ЄС в "оголошенні війни" Угорщині.

Також "Коментарі" писали, що Орбан назвав Україну "ворогом" через залежність Угорщини від енергоресурсів з Росії.



Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2021871505429164357
